Elettra Lamborghini a Sanremo: sul comodino della sua stanza d’hotel spunta un ‘dettaglio’ davvero ‘imbarazzante’ e il video diventa virale in poco tempo, ecco di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini è davvero un personaggio pieno di sorprese, che sa sempre come lasciare a bocca aperta i suoi tantissimi fan. L’ereditiera, nonché cantante di successo, sta vivendo un momento davvero d’oro, sia dal punto di vista privato e personale, visto che sta per sposare il suo fidanzato, il dj Afrojack, sia per il suo lavoro, che procede al meglio. In questi giorni, ad esempio, si trova a Sanremo, perché sarà in gara tra i Big della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Un traguardo davvero non da poco per Elettra, che conquisterà sicuramente il pubblico con la sua esplosività. Proprio in attesa di salire sul palco dell’Ariston con il suo pezzo ‘Musica (e il resto scompare)’, Elettra si è stabilita in hotel con i suoi collaboratori e poco fa ha fatto loro uno scherzo, facendoli parecchio spaventare. La particolarità del video, disponibile nelle storie Instagram della Lamborghini, è che sul comodino della sua camera si vede un ‘dettaglio’ davvero imbarazzante, che ha reso il video virale in pochissimo tempo: ecco di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini a Sanremo: nella sua stanza spunta un ‘dettaglio’ imbarazzante, il video è virale

Elettra Lamborghini sarà una delle cantanti in gara a Sanremo, ma a poche ore dal Festival, uno dei suoi video è diventato virale in pochissimo tempo, per un ‘dettaglio’ davvero imbarazzante. La cantante ha voluto fare uno scherzo ai suoi collaboratori, per cui ha posizionato il cellulare a terra e si è stesa, fingendosi svenuta, in attesa che qualcuno entrasse e la trovasse riversa sul pavimento. La burla è riuscita molto bene, perché una delle sue collaboratrici si è spaventata parecchio vedendola così, tanto che Elettra non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in una fragorosa risata, che l’ha subito ‘smascherata’. Ma la particolarità del video è un’altra.

Su uno dei comodini della stanza, che rientra casualmente nell’inquadratura, vi è appoggiato un oggetto davvero ‘da censura’, che a quanto pare appartiene alla Lamborghini. Si tratta di un ‘giocattolo’ a forma fallica, che ovviamente attira l’attenzione di tutti. Chiunque guardi il video, infatti, è automaticamente catturato da questo ‘dettaglio’ a dir poco imbarazzante.

Anche la stessa Elettra ha scherzato poi sulla cosa, indicando il suo ‘portafortuna’ ai fan, che di certo si sono divertiti tantissimo a guardare il suo video, diventato virale in pochissimo tempo.