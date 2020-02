Elettra Lamborghini, la sorpresa a poche ore dalla partecipazione al Festival di Sanremo: splendida notizia per la cantante, ecco cos’è successo.

Elettra Lamborghini è una dei 24 cantanti ‘Big’ che si esibiranno sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo. C’è grande attesa da parte del pubblico, che vedrà per la prima volta la cantante in gara all’Ariston. Il suo pezzo si intitola ‘Musica (e il resto scompare)’ e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di ascoltarlo. Proprio qualche ora fa la Lamborghini è arrivata a Sanremo e si è stabilita in albergo con i suoi collaboratori, facendo divertire tutti con uno scherzo in cui è apparso anche un ‘dettaglio’ davvero imbarazzante. Del resto, Elettra è sempre un personaggio un po’ ‘sopra le righe’, e il pubblico la ama proprio per questo. Poco fa è arrivata per lei una splendida notizia, una sorpresa che l’ha resa sicuramente felice a poche ore dal suo esordio sul palco dell’Ariston: ecco di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini, splendida sorpresa per lei: il comunicato svela tutto

Elettra Lamborghini ha ricevuto una splendida sorpresa a poche ore dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. A fargliela è stato uno dei canali tv di cui è stata grande protagonista dal 2016 ad oggi. Stiamo parlando di Mtv, che l’ha vsta protagonista di diversi programmi, da ‘Super Shore’ a ‘Geordie Shore’, passando per ‘Ex On The Beach’, fino ad arrivare al documentario ‘Elettra Lamborghini – Twerking Queen’. Nel comunicato stampa ufficiale diramato da Mtv si legge infatti che la giornata di domani 4 febbraio 2020 sarà interamente volta a fare un particolare ‘in bocca al lupo’ a Elettra, che verrà omaggiata con una programmazione esclusivamente dedicata a lei.

Dalle 11.30 alle 22.50, infatti, andranno in onda tutti i programmi che hanno visto protagonista Elettra, intervallati dai video delle sue canzoni di maggior successo, ‘Pem Pem’ e ‘Fanfare’. “Riuscirà a cantante a conquistare il severo pubblico dell’Ariston? Una cosa è certa: MTV farà il tifo per lei”, si legge nel comunicato.