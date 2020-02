In quest’ultima foto su Instagram, Emily Ratajkowski si immortala con indosso un intimo troppo piccolo: gli occhi di tutti cadono proprio lì.

Mai scontata, mai banale, Emily Ratajkoswki. Come ben sapete, la modella americana è solita condividere, sul suo canale social ufficiale, degli scatti fotografici davvero interessanti. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando è stata la protagonista di una foto davvero ‘di fuoco’. Certo, anche gli altri suoi scatti sono davvero fantastici. Ma in quest’ultimo ha, senza alcun dubbio, lasciato senza parole i suoi sostenitori. In suddetta foto, infatti, l’attrice si è immortalata completamente senza pantaloni. Certo, nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Fatto sta, però, che la giovanissima Ratajkowski si fotografa con indosso un capo di biancheria intima davvero molto piccolo. Curiosi di vedere da vicino di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Emily Ratajkowski senza pantaloni: pioggia di complimenti su Instagram

È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Emily Ratajkowski. Su Instagram, come dicevamo precedentemente, la modella americana è solita intrattenere i suoi numerosi ed affezionati sostenitori con delle fotografie davvero deliziose. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, completamente senza pantaloni, l’attrice ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Vanta di una bellezza davvero assoluta, Emily. E, per questo motivo, non perde occasione di poter sfoggiare pubblicamente sui social. In effetti, la conosciamo in tutte le ‘salse’: in intimo, senza veli e, soprattutto, in costume. Eppure, con quest’ultimo scatto si è letteralmente superata. Ma siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se, prima di raccontarvi ogni cosa, vogliamo riproporvi direttamente lo scatto in questione. In modo che siate voi stessi e, soprattutto, i vostri occhi a ‘giudicare’. Guardare per credere:

Insomma, ve l’avevamo detto che era stupenda. Non soltanto perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Emily si immortala completamente senza pantaloni, ma anche perché l’intimo indossato è davvero troppo piccolo. Seppure senza il ‘pezzo di sotto’, la giovanissima Ratajkowski sorprende i suoi fan con un capo di biancheria intima davvero molto piccolo. È proprio per questo motivo che non si può fare a meno di guardare proprio lì. Su, ammettetelo: anche voi avete buttato lo sguardo su quel gambe da urlo.