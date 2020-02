GF VIP 4, Clizia Incorvaia è impegnata: la reazione di Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia pare sia impegnata sentimentalmente: ecco qual è stata la reazione di Paolo Ciavarro nella casa del GF VIP 4

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sarà una puntata ricca di sorpresa e di colpi di scena. Non ci saranno eliminazioni, come anticipato dal conduttore Alfonso Signorini. Il concorrente meno preferito al televoto andrà nuovamente in nomination con la persona nominata dall’intera casa. Uno dei protagonisti della puntata sarà Antonio Zequila: Er Mutanda, infatti, avrà un faccia a faccia con Eva Robin’s, che da Barbara D’Urso ha dichiarato di aver avuto un flirt con lui. Non solo Zequila, tra i personaggi della puntata probabilmente ci saranno anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

GF VIP 4, Clizia è impegnata: la reazione di Paolo

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4 nella casa più spiata d’Italia è entrata Eleonora Giorgi. L’attrice ha riabbracciato il figlio ed ha conosciuto Clizia. La Giorgi ha confessato che la Incorvaia le piace molto. L’ingresso nella casa dell’attrice, però, ha sconvolto gli equilibri della coppia. I due probabilmente non avevano ancora percepito cosa fosse arrivato riguardo loro due fuori dalla casa. Le parole della Giorgi hanno fatto riflettere Clizia, che subito dopo la puntata ha dichiarato: “Fuori si sono fatti un film“. La Incorvaia ha deciso allora di rompere il silenzio e confessare un segreto che aveva tenuto per sé fino a pochi giorni fa. L’ex compagna di Sarcina, infatti, ha dichiarato di aver frequentato un uomo per un mese prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. La partecipazione al reality show doveva essere una prova per lei e adesso il suo cuore si trova di fronte ad un bivio. Il feeling con Ciavarro, infatti, è ormai noto, ma c’è l’altra parte del suo cuore che resta ancora legata a quella persona che in questo momento è fuori dalla casa ad aspettarla. La Incorvaia ha deciso di raccontare tutta la verità al suo coinquilino, che nel confessionale ha dichiarato: “Me l’ha detto perchè si vede che qualcosa le ho smosso. Forse ha qualche senso di colpa?“. Ciavarro ha poi aggiunto: “Io fossi questa persona non sarei molto contento. Lei ha lasciato la porta aperta a metà, mo vediamo cosa faccio io”.

La Incorvaia, dunque, rischia di perdere sia l’uno che l’altro. Il suo atteggiamento, infatti, pare non sia stato apprezzato da Ciavarro, che potrebbe chiuderle la porta. La storia sarà sicuramente affrontata nelle prossime puntate del reality show di Canale 5.