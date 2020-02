Questa sera una ex fiamma di Antonio Zequila entrerà nella casa del GF VIP 4: la donna farà delle rivelazioni molto scottanti

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sarà sicuramente una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Come anticipato dal conduttore Alfonso Signorini, questa sera non ci saranno eliminazioni. Il meno preferito al televoto, infatti, resterà nella casa e andrà al televoto con il nominato della settimana. Ricordiamo che in nomination ci sono Patrick Ray Pugliese, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana e Michele Cucuzza. Tra questi, l’ex Miss Italia ha espresso il desiderio di tornare a casa. Vedremo se il pubblico accontenterà le sue esigenze. Quasi sicuramente sarà salvato dal televoto Patrick Ray Pugliese: l’ultimo highlander rimasto nella casa più spiata d’Italia è uno dei preferiti del pubblico. Si parlerà ovviamente anche della love story tra Pago e Serena: la coppia è ufficialmente tornata insieme nella puntata andata in onda venerdì su Canale 5.

GF VIP 4, una ex fiamma di Zequila entra nella casa

Questa sera, nella casa del Grande Fratello Vip 4, entrerà una ex fiamma di Antonio Zequila. Stiamo parlando di Eva Robin’s, nota anche come cantante con il nome di Cassandra, pseudonimo di Roberto Coatti. Il noto personaggio televisivo è stato ospite ieri sera durante la puntata di Live – Non è la D’Urso ed ha fatto delle rivelazioni abbastanza scottanti. La Robin’s, infatti, ha dichiarato di aver trascorso una notte d’amore con l’attuale concorrente del reality show. I due si sono conosciuti negli anni Novanta, grazie ad un servizio fotografico per il mensile King, diretto dal compianto Vittorio Corona, padre di Fabrizio. La Robin’s ricorda con molto affetto il gieffino: “Lui è un principe, molto galante. Mi ha corteggiato, ci siamo visti e siamo finiti in via del Babbuino dove avevo un appartamento”. La D’Urso poi si è chiesta: “Perchè parla delle tante donne che ha avuto e mai di te?” e la Robin’s ha risposto: “Ora glielo ricordiamo così gli viene in mente“. La cantante entrerà questa sera nella casa più spiata d’Italia ed è pronta per fare delle rivelazioni scottanti sul suo passato amoroso con Er Mutanda.

Come reagirà il buon Antonio? Dopo il confronto con Valeria Marini, adesso il concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip avrà un faccia a faccia con Eva Robin’s. Antonio sarà chiamato a rispondere alle parole pronunciate dalla cantante nel salotto di Barbara D’Urso. Sarà vero il flirt amoroso tra loro due? Lo scopriremo stasera durante la puntata del reality show.