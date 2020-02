Grande Fratello Vip, Pago e Serena in ‘intimità’, ma un concorrente si ribella: “Vai a casa no?”

Grande Fratello Vip, Pago e Serena in ‘intimità’: un concorrente del reality si ribella, “Vai a casa no?”; ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata ormai nel vivo. I colpi di scena ormai sono all’ordine del giorno. La sorpresa più grande l’ha ricevuta Pago: durante la diretta di venerdì sera, il cantante si è visto entrare in casa proprio lei, Serena Enardu. E non per un semplice incontro. La bellissima sarda è diventata a tutti gli effetti una concorrente ufficiale del reality. Da venerdì sera, quindi, Serena vive in Casa con il resto dei coinquilini e con il suo (ritrovato) amore. Col quale sembra essere tornato davvero il sereno: i due vivono praticamente in simbiosi, recuperando il tempo perduto. E, per regalarsi qualche momento di intimità lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere, Pago e Serena hanno costruito anche una capanna. La coppia non vedeva l’ora di ritrovarsi, ma qualcuno, in Casa, non sembra avere apprezzato particolarmente. Di chi si tratta? Di Fabio Testi, che ha lanciato delle vere e proprie stoccate alla coppia. Ecco le sue parole.

Grande Fratello Vip, Pago e Serena in ‘intimità’, ma un concorrente si ribella: è Fabio Testi

Pago e Serena sono sempre più affiatati. La coppia sembra essere riuscita a spazzare via i dubbi degli ultimi tempi, ritrovando l’armonia proprio tra le mura del Grande Fratello Vip. La Enardu, infatti, ha raggiunto il cantante nella Casa, diventando anche lei una concorrente ufficiale del reality. La coppia, quindi, può godersi la ritrovata serenità in questa nuova avventura in tv, dopo quella poco fortunata di Temptation Island Vip. In Casa, Serena e Pago sono inseparabili. E, per concedersi qualche momento ‘privato’ lontani dalle telecamere, hanno costruito anche una ‘capanna’, come spesso è accaduto al GF Vip. Qualcuno in Casa, però, ha avuto qualcosa da ridire. Si tratta di Fabio Testi, che ha sottolineato come per Serena sia molto più ‘semplice’ la vita in casa: “Noi siamo consumati da quattro settimane di battaglie, arriva lei bella fresca, e ha anche il fidanzato dentro! Mi rode un po il c…”, ammette il concorrente. Che si lascia andare anche a un commento abbastanza forte proprio sulla decisione della coppia di costruire una capanna: “I cartonali della stazione Termini per fare una t……..? Hai fatto, vai a casa no?“. Insomma, non tutti sono così entusiasti di avere una coppia in casa!

Come proseguirà la vita nella Casa? La presenza della coppia Pago e Serena darà una scossa alle dinamiche del reality? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà! Restate collegati!