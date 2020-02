Grande Fratello Vip, Antonella Elia scopre il presunto tradimento di Pietro: la sua reazione spiazza tutti; ecco cosa è accaduto in diretta.

Questa sera, su Canale 5, una nuova ricchissima puntata del Grande Fratello Vip. Tantissimi i colpi di scena in questo nono appuntamento col reality più spiato della tv. Tra questi, l’acceso faccia a faccia tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Ma un vero e proprio scoop è stato lanciato questa sera, durante la diretta, e riguarda un’altra concorrente del reality, Antonella Elia. O meglio, il suo fidanzato Pietro. Nelle ultime, sono spuntate alcune foto dell’uomo con un’altra donna. Gli scatti saranno pubblicati domani su Nuovo: non si sa chi sia la donna in questione, ma tra i due sembra esserci una certa intimità. Questa sera, Alfonso ha deciso di informare Antonella della vicenda e, per farlo, ha deciso di chiedere l’aiuto di Adriana Volpe, tra le concorrenti più capaci di mantenere il sangue freddo nei momenti più ‘complicati’. Come ha reagito Antonella alla notizia? Ebbene, ve lo sveliamo subito.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia scopre il presunto tradimento di Pietro in diretta: la sua reazione è incredibile

È stato affidato ad Adriana Volpe il compito di informare Antonella Elia su quanto è accaduto nelle ultime ore: il suo compagno Pietro sarebbe stato ‘beccato’ con un’altra donna. Niente di ufficiale, ma nelle prossime ore alcune foto saranno pubblicate dal settimanale Nuovo. Non si sa chi sia la donna in questione, nè quale rapporto la leghi a Pietro, ma gli scatti hanno fatto parecchio discutere. A tal punto che Alfonso Signorini ha deciso di comunicare tutto alla Elia. O meglio, ha scelto Adriana Volpe per farlo. “Il giornale Nuovo ha fotografato Pietro con una bionda, io le foto le ho viste. Tu stai facendo un programma quindi sei facilmente papabile per un gossip. Potrebbe essere la vicina di casa, potrebbe essere chiunque. Non vedo nulla”. È così che Adriana racconta ad Antonella quanto è accaduto nella mistery room, poco prima: “Non c’è un bacio, non c’è niente. Sono due persone che stanno camminando. Fregatene, prima di sentire qualsiasi altra campana devi sentire Pietro.” Adriana fa di tutto per tranquillizzare Antonella, la cui prima reazione è questa: ” L’importante è che non sia morto nessuno“, spiega la Elia con gli occhi visibilmente lucidi. E aggiunge: “Io lo capisco se Pietro mi lascia, perché sono più vecchia di lui”. Ma Adriana non ci sta, e cerca di consolare in tutti i modi Antonella, che dopo viene chiamata in privato da Alfonso, che le mostra le foto ‘incriminate’. E Alfonso Signorini a questo punto lancia lo scoop: “Si tratta di Fiore Argento, la sorella di Asia”. A questo punto, Antonella sbotta: “No! È una sua ex, questa me la paga! Quando stava con me mi ha sempre detto che si sentivano raramente! Pietro questa me la paghi cara!

“Ma secondo voi un uomo può guardare una sua ex con quella faccia? Era estasiato!”, chiede la Elia al resto dei coinquilini una volta rientrata in Casa. Qualcuno è d’accordo con lei, altri cercano di tranquillizzarla. Ma Antonella non sembra affatto felice di questa notizia. Come proseguirà la complicata vicenda?