In alcune delle sue IG Stories, Guendalina Canessa si riprende durante un massaggio: l’inquadratura è ‘particolare’ e spunta un dettaglio da urlo.

È solita condividere tutto ciò che le accade, Guendalina Canessa. Sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del Grande Fratello è, spesso e volentieri, protagonista di incantevoli scatti fotografici. Che, com’è giusto che sia, catturano l’immediata attenzione dei suoi followers. Anche perché, parliamoci chiari, la Canessa vanta di una bellezza davvero smisurata. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poterla sfoggiare pubblicamente. Lasciando, tra l’altro, senza parole i suoi numerosi seguaci. Pochissime ore fa, non a caso, si è ripresa durante un super massaggio rilassante. È proprio in questo momento che, grazie ad un’inquadratura davvero ‘particolare’ della sua fotocamera, è spuntato fuori un dettaglio davvero da urlo. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Guendalina Canessa, inquadratura ‘particolare’ durante massaggio: il dettaglio è da urlo

Ci tiene particolarmente alla sua forma fisica, Guendalina Canessa. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, non soltanto è spesso protagonista di duri e faticosi allenamenti sportivi, ma anche di massaggi al corpo davvero ‘particolari’. L’ultima risale a qualche ora fa. Questo è quello che si evince dalle recenti Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale dall’ex compagno di Daniele Interrante. In suddette immagini, infatti la bellissima Canessa si riprende durante il massaggio. Ma, come dicevamo precedentemente, a catturare l’attenzione è la ‘particolare’ inquadratura che l’ex gieffina fa con la sua fotocamera. Che, tra l’altro, mette in evidenza un dettaglio davvero ‘da urlo’. Ma di che cosa parliamo nei minimi particolari? Diamoci uno sguardo più da vicino:

Ebbene si. È proprio questo dettaglio da urlo che, la particolare inquadratura della fotocamera di Guendalina Canessa, mette in evidenza. Si vede chiaramente, il Lato B mostrato in primo piano è davvero da urlo, non c’è nulla da dire. Peccato non poter leggere i commenti a corredo. Perché, senza alcun dubbio, sarebbe stato un vero e proprio successo.

Per ulteriori news su Guendalina Canessa –> clicca qui