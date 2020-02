Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte ‘Me contro te’, non saranno ospiti del Festival di Sanremo 2020: ecco il motivo.

Mancano pochissime ore all’inizio del Festival di Sanremo 2020: il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere i concorrenti in gara ed il conduttore e direttore artistico Amadeus con Fiorello e dieci vallette. Questa mattina c’è stata la conferenza stampa di presentazione: nella vigilia dell’inizio Festival, Fiorello ha regalato molte risate al pubblico con siparietti e battute. I super ospiti scelti per questa 70 esima edizione sono davvero incredibili e sono carichi per arricchire lo show con le loro esibizioni. A Sanremo 2020 girava voce che avremmo visto una coppia molto famosa su Youtube: parliamo di Luì e Sofì, i ‘Me contro te’. Sono stati però costretti a rinunciare all’esperienza: ecco perchè.

Sanremo 2020, i ‘Me contro te’ rinunciano all’Ariston: il motivo

I ‘Me contro te’ non saranno presenti al Festival di Sanremo 2020: la coppia di fidanzati composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia, Luì e Sofì, hanno fatto sapere della loro decisione in un’intervista al Corriere della Sera.

“A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perchè siamo in pieno tour. Andare in gara? Ci mette un po’ ansia: vediamo la musica come uno dei nostri progetti ma non siamo cantanti. Nemmeno attori o scrittori. Ci vediamo più come intrattenitori” sono state le loro parole. Hanno smentito la loro partecipazione alla settantesima edizione di Sanremo perchè sono sbarcati al cinema con il film ‘La vendetta del Signor S’: Luì e Sofì sono molto amati soprattutto dai giovani. Su Instagram sono una vera forza: si sono fatti conoscere tramite il loro canale Youtube ed in poco tempo hanno raggiunto un enorme successo. Si sono conosciuti nel 2013: iniziarono a pubblicare video simpatici per scherzo ed in poco tempo hanno raccolto moltissimi consensi ed una manciata di visualizzazioni. Oggi sono molti famosi soprattutto tra i bambini.