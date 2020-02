Chi è Michele Riondino, dove lo abbiamo già visto e chi è suo padre: tutto sulla sua biografia.

Questa sera va in onda la quarta ed ultima puntata della fiction Rai intitolata “La guerra è finita”. Tra i tanti bravissimi attori abbiamo però riscoperto Michele che è arrivato al successo per aver interpretato il Giovane Montalbano. Ma la sua carriera comincia a molti anni fa. Se quindi siete curiosi di scoprire qualcosa di più sulla biografia di Riondino, sulla sua vita privata, sulla sua fidanzata e anche su chi è suo padre ecco che siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande.

Biografia di Michele Riondino: gli esordi in tv

Prima di tutto Michele è diventato famoso e si è buttato un po’ nel mondo della TV perché ha partecipato alla serie Distretto di Polizia. Il successo arriva però con il Giovane Montalbano, fiction Rai che racconta delle prime indagini del famoso Commissario nato dalla penna di Camilleri. Questa interpretazione lo trasforma in pochissimo tempo in un vero e proprio personaggio cult.

Chi è la fidanzata di Michele Riondino?

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Michele è fidanzato con Eva Nestori una make-up artist che ha conosciuto proprio sul set del Giovane Montalbano. I due non si sono sposati, ma hanno creato la loro famiglia. Infatti hanno una figlia, Frida il cui nome è stato scelto ispirandosi al artista messicana Frida Kahlo. Michele Riondino pare che abbia una vita piuttosto riservata, infatti abbiamo poche foto a disposizione. Sia di lui con la compagna che con la figlia e non sappiamo nemmeno dove viva. Sicuramente è spesso a Roma, ma molto probabilmente ha mantenuto la sua residenza a Taranto.

Chi è il padre di Riondino, ex operaio Ilva

Proprio con la città di Taranto c’è una storia molto profonda perché il padre di Michele Riondino è un ex operaio Ilva. E questo ha fatto sì che, data la delicata questione proprio legata all’ilva, anche Michele sia particolarmente interessato alle tematiche ambientali e a quelle legate proprio alla sua città, Taranto.

Michele ne parla liberamente tanto che per il controConcertone del 1 maggio di due anni fa, tenutosi proprio a Taranto, Riondino dal palco ha cercato di sensibilizzare il più possibile proprio sul disastro e la devastazione dell’Ilva.