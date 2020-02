Quanti anni ha Nicola Porro e chi è sua moglie: vita privata e biografia

Cosa sappiamo su Nicola Porro, giornalista di Quarta Repubblica: età, moglie, vita privata e biografia.

Questa sera in televisione va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica condotto dal giornalista Nicola Porro. Un uomo molto affascinante, molto strutturato, ma allo stesso tempo anche molto riservato. E infatti della sua vita privata sappiamo molto poco. In televisione lo abbiamo visto in diversi programmi che si occupavano di economia e politica, fra cui ricordiamo sicuramente Matrix. Da poco è approdato alla nuova trasmissione, Quarta Repubblica. Si tratta di un programma di approfondimento che si occupa di attualità, economia e politica con, in studio molti ospiti. Siete però curiosi di sapere qualcosina di più su Nicola Porro, dove è nato, dove vive equanti anni ha? Ecco che siamo pronti a rispondere alle vostre domande.

Età e biografia di Nicola Porro

Nicola Porro, classe 1969 è nato il 27 settembre ed è originario di Roma. I suoi studi li ha fatti in nel campo dell’economia, dove si è anche laureato in economia e commercio ed è giornalista professionista. La famiglia di Nicola ha un azienda agricola ad Andria, ma lui ha deciso di dedicarsi al giornalismo. Inizia a lavorare in questo mondo collaborando con alcune famose testate come Il Foglio, ma presto approda in tv. Nel 2011 conduce la trasmissione In Onda, ma poi con l’arrivo del programma Virus|Il contagio delle idee, nel 2013 si farà conoscere e sentire sempre di più. Nel 2016 conduce Matrix insieme a Greta Mauro, mentre dal 2018 è il capo diciamo di Quarta Repubblica.

Chi è la moglie di Nicola Porro?

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Nicola Porro è sposato con Allegra Galimberti. Hanno due figli, Ferdinando e Violetta. Dal suo profilo Instagram non abbiamo molte informazioni di più su di loro perché pare che la moglie non voglia particolarmente apparire e sappiamo solo poco di lei.

Dove abitano?

Per quanto riguarda la sua abitazione, anche se lavora spesso a Roma, Nicola ha la sua casa a Milano. Anche in questo caso, non sappiamo molto di più perché assolutamente molto molto riservato.