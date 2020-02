Sanremo 2020, Amadeus ripreso proprio così: lo scherzo di Fiorello

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2020, Fiorello ha fatto uno scherzo al direttore artistico Amadeus, che è stato ripreso proprio così…

Poco più di ventiquattro ore all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020. La manifestazione canora sarà condotta e diretta da Amadeus. Il conduttore sarà affiancato da Fiorello e Tiziano Ferro, ospiti fissi nelle cinque serate del festival, oltre da due donne diverse a serata. Da Diletta Leotta a Georgina Rodriguez, fino ad Antonella Clerici e Mara Venier. La conduttrice di Domenica In sarà presente nella finale della manifestazione canora, in programma sabato 8 febbraio. La settantesima edizione del festival della canzone italiana è stata preceduta da moltissime polemiche. Il direttore artistico è stato criticato da ogni lato, in modo particolare per la scelta della giornalista israeliana Rula Jebreal come co-conduttrice e per le parole pronunciate nella conferenza stampa di presentazione. Ama però è pronto per questo esordio molto importante. A sostenerlo ci sarà la moglie Giovanna Civitillo.

Sanremo 2020, lo scherzo di Fiorello ad Amadeus

Oggi è la vigilia della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Alle 12:30 ci sarà la prima conferenza stampa con il direttore artistico, i dirigenti della Rai e i due ospiti fissi. Per l’occasione, il comico e showman ha voluto fare uno scherzo al collega. Rosario si è alzato alle 6 del mattino ed ha svegliato anche il direttore artistico della manifestazione canora. Dopo aver bussato ripetutamente alla porta, Ama ha accolto il collega in pigiama. L’ospite fisso di Sanremo ha ironizzato sulla tenuta del conduttore, che a stento riusciva a tenere gli occhi aperti. Rosario poi ha spiegato anche il motivo di tale scherzo: “Così la gente vede che dormiamo vicini“. Il comico poi ha ricordato al collega che oggi ci sarà la conferenza stampa e poi ha scherzato: “Ci sarà una conferenza al giorno, pensa quante ne combinerai…“. Rosario ha pubblicato lo scherzo sul proprio profilo Instagram e in breve tempo il video è diventato virale. L’immagine del direttore artistico di Sanremo in pigiama è finita su tutte le homepage degli utenti del popolare social network.

Lo scherzo è stato sicuramente un’occasione per sdrammatizzare e per allontanare la tensione. Il direttore artistico sembra abbastanza tranquillo, ma è chiaro che il Festival di Sanremo produca sempre una buona dose di tensione. Ama, tra l’altro, è alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston. Il conduttore ha alle spalle una lunga carriera, ma quando domani salirà sul palco sicuramente gli tremeranno un po’ le gambe. Il Festival di Sanremo è per molti una sorta di prova del nove: il direttore artistico e conduttore riuscirà a superarla?