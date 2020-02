Sanremo 2020, fervono i preparativi per la prima puntata di domani sera e spunta un cambio di look per Achille Lauro: è successo prima del red carpet

Achille Lauro è certamente tra gli artisti più attesi di questo Festival di Sanremo, dopo la sua passata edizione con ‘Rolls Royce’, che ha conquistato tutte le radio. Dalla sua prima apparizione sul palco dell’Ariston ne ha fatta di strada il cantante, che in coppia col suo chitarrista è pronto per esibirsi nuovamente in uno degli eventi musicali più ambiti e seguiti di sempre. Achille che di sé sa come far parlare, nei mesi scorsi ha fatto impazzire il web e i telespettatori per il bacio saffico scambiatosi col suo chitarrista sul palco di ’20 anni che siamo Italiani’ di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Achille ha oltretutto ha uno stile davvero inconfondibile e ineguagliabile, eclettico e ricercato, prende spunto stili retrò e raffinati. Non è difficile quindi che sul suo profilo social Instagram appaiano foto che ricordano le copertine di riviste di moda d’altri tempo. E proprio oggi in occasione del Red Carpet di Sanremo, ha voluto deliziarci con un cambio di look davvero sorprendente. Andiamo a scoprire insieme cos’ha fatto!

Sanremo 2020, cambio look per Achille Lauro prima del Red Carpet

Ormai è tutto pronto per il grande inizio di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo in partenza domani sera dalle ore 21 su Rai 1. I cantanti sono tutti arrivati ieri e si stanno dividendo tra prove generali, interviste e servizi fotografici. Per questa sera il consueto Red Carpet a cui hanno partecipato tutti i 24 big in gara sfoggiando i loro abiti sfavillanti. Achille Lauro non è certamente passato inosservato col pantalone elegante e la canottiera bianca alla Ryan Gosling, come alcune fan hanno riportato sui social. Ma prima di arrivare al Red Carpet, anche il cantante si è lasciato coccolare dalle mani esperte del suo staff, per un cambio di look in vista della competizione. Ovviamente il primo step è stato scolorire i capelli e optare per una spuntatina. Poi si è passata a un’approfondita skin care, con una maschera e altri trattamenti viso. Il cantante, ovviamente, ci ha resi partecipi di questo cambio look attraverso delle Instagram stories, sul suo profilo ufficiale.

Poi vi ha mostrato anche un cambio di smalto, dal suo iconico smalto nero, ha optato invece per un lucido melanzana, che richiama i toni del disco contenete il brano con cui gareggerà al festival!