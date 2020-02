Come fare i figuranti al Festival di Sanremo 2020

Vi piacerebbe partecipare a Sanremo 2020 come figuranti? Ecco come fare e dove fare richiesta.

Partecipare al Festival di Sanremo 2020 è una vera e propria emozione e sono tantissime le persone che ogni anno cercano di accaparrarsi un biglietto per assistere a una a tutte le serate, oppure alla finale del Festival di Sanremo 2020. Ogni anno c’è una vera e propria corsa ai biglietti, ma non solo. Si può infatti entrare al teatro Ariston ed assistere alla kermesse anche in un altro modo. Ossia facendo il figurante nel pubblico.

Come fare il figurante nel pubblico a Sanremo 2020

Come si fa? Come prima cosa dovreste chiedere a qualcuno che da anni fa il figurante per le trasmissioni Rai. Su Facebook ci sono diversi gruppi a riguardo. Oppure in alternativa proprio per il Festival di Sanremo c’è la possibilità di contattare delle Agenzie di pubblicità locali e che si occupano di eventi e che ogni anno forniscono alla Rai un numero di giovani figuranti da utilizzare sia come pubblico in strada quando ci sono delle dirette (mettendo davanti appunto delle persone che sicuramente non faranno scenate per farsi vedere in video visto che sono pagate per stare lì). Ma servono anche figuranti per andare a tappare quei buchi nelle poltrone in prima fila o comunque nelle prime file della platea del Festival di Sanremo, durante le serate. Serve magari qualcuno che copra quel buco mentre la persona va in bagno o a fare una telefonata. Oppure se qualcuno proprio invece non può venire rimane una sedia vuota, c’è bisogno che quella sedia sia occupata per dare un colpo d’occhio, il più pieno possibile.

Come partecipare a Domenica In

Stesso discorso anche per la giornata di Domenica IN. Anche in questo caso servono dei figuranti che stiano sul palco assieme al conduttore. Persone che applaudono e che si prestano magari a cantare e a interagire con i cantanti in gara senza ovviamente avere il rischio che qualcuno si comporti come un fan, ossia lanciandosi sul cantante cercando di abbracciarlo, strappargli un selfie o un autografo.