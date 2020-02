Sanremo 2020, dopo cinque anni di assenza dal palco dell’Ariston, torna con grande piacere Irene Grandi: scopriamone l’età, la carriera e la vita privata

Irene Grandi ha iniziato a calcare il palco del Festival di Sanremo sin dalla giovanissima età, partecipando 6 volte alla competizione, dal 1993 ad oggi. Dopo ben 5 anni di assenza dal palco dell’Ariston la cantante torna ad esibirsi con il suo brano inedito ‘Finalmente io’. Prima di vederla nuovamente all’Ariston, scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita privata, la carriera e l’età.

Sanremo 2020, Irene Grandi: età, carriera e vita privata

Irene Grandi è nata a Firenze il 6 dicembre del 1969, ed è una cantautrice italiana. Ha studiato presso il Liceo Scientifico di Firenze dove ha conseguito il diploma di maturità alla fine degli anni Ottanta. In questo periodo che hai iniziato a fare gavetta nei locali con alcuni gruppi di cui faceva parte: “Si Goppion”, “La Forma”, “Le Matte in trasferta”. Questo fino al 1992 quando inizia ad esibirsi come solista e a scrivere le sue prime canzoni gomito a gomito con Lorenzo Ternelli, che sarà per 10 anni uno dei suoi più stretti collaboratori. Contemporaneamente ha lavorato anche come corista in alcune produzioni discografiche come quella di Alessandro Canino, in “Crescerai” il 1994. Nel 1993 appare per la prima volta al Roxy Bar per promuovere il suo primo singolo “un motivo maledetto” scritto con Lorenzo Ternelli. Qui Irene riceve l’attenzione di Dado Parisini, allora produttore della CGD, il quale le farà guadagnare il suo primo contratto discografico. Proprio “un motivo maledetto” verrà presentato quello stesso anno a Sanremo giovani, iniziando ad essere trasmesso anche in radio. L’anno successivo parteciperà di nuovo al Festival nella categoria nuove proposte con il brano “fuori”. Solo qualche mese più tardi verrà pubblicato il suo primo album Irene Grandi, composto da 8 brani più: ‘Tvb’ scritto per lei da Jovanotti e ‘sposati! subito!’ scritto da Eros Ramazzotti. Nel 1995 pubblica il suo secondo album “In vacanza da una vita”, che la porterà a collaborazioni importanti, tra cui quelle con Jovanotti e Pino Daniele, con il quale parte in tour e scrive “Se mi vuoi”. Più tardi esce il suo terzo album “Per fortuna purtroppo”, che porta in sé dei Sound completamente nuovi. Nel frattempo, riscuote enorme successo anche in Germania e in Spagna, dove incide il suo secondo disco interamente in spagnolo. Nel 2000 partecipa nuovamente al festival nella categoria big, dove presenta il brano “La tua ragazza sempre” scritta per lei da Vasco Rossi. Subito dopo Sanremo la cantante entra a far parte del cast ‘Pavarotti and friends’, duettando proprio con Luciano. L’anno successivo canterà a Salt Lake durante la presentazione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Nella primavera del 2003 arriva il nuovo album “Prima di partire” prodotto con Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Nel 2004 presenterà al fianco di Marco Maccarini il Festivalbar. Nel 2005 arriva il suo Settimo album “Indelebile”. Tra il 2006 è il 2007 la cantante si dedicherà intensamente a progetti umanitari e come testimonial di eventi sportivi, quale, il mondiale di scherma tenutosi a Torino. Altro grande successo sarà l’album ‘Irenegrandi.hits’, contenente due brani inediti: “Bruci la città”. Nel 2009 viene ufficializzata la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “La cometa di Halley”, con cui però non riesce ad aggiudicarsi il podio. Nonostante ciò il singolo è stato in vetta alle classifiche oltre tre mesi, facendo da precursore al nuovo album “alle porte del sogno “. Nel 2012 esce un nuovo album di Irene Grandi con Stefano Bollani. Nel 2015 torna nuovamente sul palco dell’Ariston con “Un vento senza nome”, che anticiperà l’omonimo album.

Nel 2016 in occasione festeggiamenti per i 40 anni di carriera di Loredana Bertè parteciperà al concerto ‘Amiche in Arena’ con: Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Emma, Elisa, Loredana Bertè e tante altre. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una relazione con Alessandro Carotti col quale è stata sposata dal 2003 al 2010. Successivamente Irene ha iniziato una relazione nel 2015 con Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di Golf, anch’egli di origini fiorentine. I due hanno deciso di sposarsi più tardi nel 2018 in una chiesa a San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano.