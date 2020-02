Selvaggia Roma ha detto la sua sul Coronavirus: l’ex concorrente di Temptation Island VIP ha usato parole molto forti contro i cinesi.

Il Coronavirus ormai sta diventando tema fisso ogni giorno, nella vita di tutti: l’epidemia nata in Cina si sta diffondendo pian pian in Europa e nel resto del mondo. La tensione è alle stelle: il virus sta allarmando tutto il mondo dato che in alcune città, soprattutto a Wuhan, ci sono state centinaia di vittime. Il mondo della tv, dello spettacolo e del gossip sembra dividersi in due rispetto a questo tema così attuale: c’è chi manda messaggi di solidarietà alla popolazione cinese, chi usa parole di conforto per gli italiani terrorizzati che possa diffondersi nel loro paese e chi invece va contro la popolazione cinese, discriminandola. Selvaggia Roma, l’ex concorrente di Temptation Island, ha fatto delle dichiarazioni forti tramite il suo profilo Instagram. Ecco cosa ha detto.

Coronavirus, Selvaggia Roma contro la popolazione cinese: parole forti

In molti si sono espressi in merito al virus che sta colpendo la Cina e che pian piano di sta diffondendo nel resto del mondo: il Coronavirus ha creato tensione e paura in tutta la popolazione. Personaggi come Barbara D’Urso o Francesco Totti hanno lanciato messaggi di solidarietà verso i cinesi: Selvaggia Roma invece tramite il suo profilo Instagram ha postato un messaggio del tutto differente da quello di chi abbiamo citato prima.

“Si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio, hanno scatenato un’epidemia mondiale, hanno messo in isolamento 50 milioni di persone e poi se entri in un loro negozio te inseguono tra gli scaffali perchè non se fidano. Loro de noi! Vabbe” è il commento di Selvaggia Roma, ex concorrente di Temptation Island riguardo il Coronavirus ed i cinesi. Il portale Trendit ha riportato anche alcuni messaggi privati che Selvaggia avrebbe mandato ad una follower che l’aveva attaccata in merito alle sue dichiarazioni. “Si sono razzista contro i cinesi perchè sono i primi ad esserlo contro di noi. Problemi? Non rompermi più le pa**e grazie” sono altre parole dell’ex di Francesco Chiofalo.