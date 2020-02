Taylor Mega, la rivelazione su Instagram spiazza i fan

Taylor Mega, al ritorno dalle Maldive, ha fatto una rivelazione tra le stories di Instagram che ha spiazzato i fan: ecco cosa ha detto

Taylor Mega è una delle modelle e influencer più seguite sul web. Su Instagram conta oltre due milioni di seguaci, le sue foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. L’asso nella manica di Taylor è sicuramente il suo fisico da urlo con delle curve pazzesche, ma molti seguaci apprezzano anche il carattere spontaneo della influencer. Mega racconta quasi tutta la sua giornata tra le stories, includendo sia i momenti belli che i momenti brutti. Di recente però, dopo che le hanno svaligiato casa, ha deciso di essere più riservata sui social, soprattutto riguardo alla sua vita privata. Sappiamo poco anche sulla sua vita sentimentale: la modella pare sia tornata insieme a Tony Effe, trapper della Dark Polo Gang.

Taylor Mega, la risposta su Instagram spiazza i fan

Taylor è appena tornata da un viaggio fantastico alle Maldive. La modella ovviamente non era sola e con lei c’era proprio Tony Effe. La luna di miele pare abbia sancito il ritorno di fiamma tra i due. Al ritorno dalle Maldive, però, Mega ha spiazzato tutti i suoi fan con una risposta sulla sua vita privata. La modella e influencer, infatti, ieri pomeriggio ha aperto una sessione di domande e risposte sul popolare social network. Mega ovviamente ha risposto alle domande più interessati, tra le quali una in particolare: “Hai mai fatto uso di droghe pesanti?”. La replica della modella ha spiazzato i fan: “Sì” e poi ha aggiunto “e non tocco più niente da quella volta. Ovvero da sette anni“.

Un altro utente, invece, le ha chiesto: “Quali sono le tue preoccupazioni?” e lei ha risposto: “In ambito lavorativo il fallimento è sicuramente la più grande paura“. Ricordiamo che Taylor pare sia stata fatta fuori dal parterre di ospiti di Live – Non è la D’Urso dopo un diverbio con la conduttrice.