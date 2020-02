In una delle sue ultme foto su Instagram, Wanda Nara si lascia immortalare con indosso un vestito da una scollatura profondissima: gli occhi cadono lì.

In attesa di essere la protagonista indiscussa della nona puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, lunedì 3 Febbraio, Wanda Nara è ritornata a Parigi. È ritornata dai suoi affetti, dalla sua famiglia, da suo marito e dai suoi amici. È proprio per questo motivo che, ancora prima di ripartire per l’Italia, ha deciso di trascorrere una piacevolissima serata parigina. Lo si deduce chiaramente da alcune foto condivise sul suo canale social ufficiale. Come raccontato in diversi e recenti nostri articoli, la bellissima moglie di Mauro Icardi è molto attiva sui social. E non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, prima di trascorrere una serata diversa dal solito, ha mostrato ai suoi sostenitori il suo look. Indossa un vestito da una scollatura profondissima, Wanda. Ed è per questo motivo che per tutti i suoi fan, senza alcun dubbio, sarà stato davvero impossibile guardare altrove. Ecco i dettagli.

Wanda Nara, scollatura profondissima: gli occhi di tutti vanno proprio lì

‘Dress code: white’, questa è la didascalia che Wanda Nara utilizza a corredo di questo entusiasmante scatto fotografico. A poche ora dal suo ritorno in Italia, la bellissima argentina ha trascorso una piacevolissima serata in compagnia degli amici di sempre. Lo si deduce chiaramente dalle ultime IG Stories condivise sul suo account social. Ma non solo. Perché, come è solita fare, ha voluto mostrare ai suoi followers l’outfit sfoggiato per l’evento. Con un incantevole selfie allo specchio, probabilmente nel soggiorno e nella stanza da letto della sua immensa e fantastica casa parigina, Wanda Nara ha davvero incantato tutti. Lei è bellissima, come sempre. Eppure, ciò che, senza alcun dubbio, avrà catturato l’attenzione sarà stata la scollatura profondissima del suo vestito. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Davvero bellissima, vero? E poi, parliamoci chiaramente, vestita totalmente di bianco, Wanda è splendida. Sembra un vero e propri angelo. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, a catturare l’attenzione è il vestito. Ed, in particolare, la profondissima scollatura che esso presenta. Che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, non fa altro che mettere in evidenza l’audace Lato A dell’argentina.

Wanda e il CoronaVirus: il gesto che spiazza

È da quando è iniziato il Grande Fratello Vip che Wanda Nara è in continuo viaggio. Da Parigi a Roma e da Roma a Parigi, l’argentina è continuamente sugli aerei. È proprio per questo motivo che, in seguito alla diffusione del CoronaVirus, anche lei ha deciso di prendere le opportune precauzioni.