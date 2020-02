Achille Lauro Sanremo 2020, tatuaggi: qual è il significato dei suoi tattoo sul volto e sul corpo

Achille Lauro torna al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Me ne Frego. Lui è senza dubbio uno dei personaggi più controversi e particolari della musica nostrana. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo l’anno scorso con la canzone Rolls Royce ed ora è pronto a tornare. Achille Lauro ha un modo di fare, un look e un modo di anche di cantare che è al limite della sperimentazione acustica che da sempre lascia un po’ tutti a bocca aperta.

Qual è il significato dei tatuaggi di Achille Lauro?

Una curiosità che riguarda Achille Lauro sono i suoi tatuaggi sul viso che sono molti e tanti fan si chiedono quale sia il significato. Ovviamente un tatuaggio è qualcosa di sempre molto personale e il significato dei tatuaggi di Achille Lauro è ancora piuttosto misterioso ovviamente. Per il suo quinto disco si è scritto Pour L’Amour sulla guancia che è anche il titolo del suo quinto album. Ma pare anche che si sia un po’ pentito di questo tatuaggio e quindi sull’altra guancia ha pensato bene di scriversi Scusa sulla gota sinistra. Sopra pour L’Amour il cantante, praticamente all’altezza dell’occhio, ha aggiunto poi un cuoricino per rimanere in tema. Per quanto riguarda gli altri tatuaggi di Achille Lauro ce ne sono alcuni molto particolari in in tutto il corpo che ovviamente restano con un significato privato e personale del cantante. I tatuaggi esattamente come il look sono un segno distintivo di Achille Lauro che si contraddistingue come abbiamo già detto per essere uno dei cantanti più eclettici e particolari in assoluto del mondo della musica attuale. Nato come trapper ha avuto una svolta decisamente più Rock’n’Roll correndo anche il rischio di perdere i fan. Ma alla fine ha seguito se stesso e ha creato questo nuovo disco, 1969 che sta ottenendo molti successi.

