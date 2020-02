Alberto Urso e Giordana Angi: la dedica sui social a poche ore dall’inizio di Sanremo 2020.

Mancano pochissime ore all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Una edizione che si preannuncia ricca di sorprese e di novità. A partire dal conduttore e direttore artistico della famosa kermesse canora: Amadeus. Ed è stato proprio lui a mettere su un cast davvero stellare, per queste cinque prime serate di Rai Uno. Amadeus ha scelto ben dieci donne per farsi affiancare sul Palco dell’Ariston, due per ogni serata. E, anche per quanto riguarda la gara vera e propria, non mancheranno sorprese. Tra i Big che parteciperanno a Sanremo 2020, infatti, ci sono tantissimi artisti al loro debutto. Tra questi, ci sono due amatissimi ex allievi di Amici 18. Parliamo proprio di loro, Alberto Urso e Giordana Angi, rispettivamente il primo e la seconda classificata della scorsa edizione del talent di Maria De Filippi. Per loro è una vera emozione e viverla insieme è davvero magico. Nelle ultime ore, i due si sono lasciati alcune dediche sui social, che non sono passate inosservate. Diamo un’occhiata.

Alberto Urso e Giordana Angi: la dedica a poche ore da Sanremo 2020 ha emozionato i fan

Prima allievi di Amici 18, poi coach di Amici Vip, infine concorrenti di Sanremo 2020. Il tutto rigorosamente insieme. Parliamo di Alberto Urso e Giordana Angi, i due amatissimi cantanti diventati famosi grazie alla partecipazione al talent di Maria De Filippi. Tra i due, un legame davvero speciale, sancito anche dal ‘regalo’ di Giordana per Alberto: il testo di Accanto a te, uno dei brani più amati del vincitore di Amici 18. Ma questa sera per i due amici inizierà un’avventura davvero indimenticabile. Per Giordana, in realtà, non è la prima volta sul palco dell’Ariston: nel 2012, la cantautrice ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Incognita poesia. Oggi, però, Giordana e Alberto sono due Big, e i numeri lo dimostrano. Anche sui social, dove poco fa sono spuntate delle dediche davvero speciali. Ad iniziare è stata la Angi, che ha pubblicato una foto dolcissima in compagnia di Alberto. “Un po’ di casa”, scrive la cantante. Ecco il post su Instagram:

Un selfie dolcissimo, a poche ore dall’inizio di Sanremo 2020. Un post che è stato invaso dai commenti dei fan, che si sono catapultati a dare un ‘in bocca al lupo’ ai loro beniamini. E poteva mancare la risposta di Alberto? Ecco le sue parole per Giordana:

Un’amicizia davvero speciale, quella tra Giordana e Alberto, che hanno emozionato tutti con questo scambio di dediche! Non ci resta che attendere qualche ora per ascoltare i brani che gli ex allievi di Amici presenteranno a Sanremo. L’attesa cresce sempre di più! E voi, per chi farete il tifo quest’anno?