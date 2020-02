Sanremo 2020 | Alberto Urso è uno dei cantanti che si esibirà questa sera con ‘Il Sole ad Est’: la rivelazione social sul significato della canzone.

È passato meno di un anno da quando Alberto Urso trionfava ad Amici. Giunto nella scuola di Maria De Filippi in vesti di cantante lirico, il bel siciliano ha conquistato praticamente tutti. Tanto che, appena uscito dal talent, la sua carriera è stata tutta in ascesa. La sua bravura, ammettiamolo, è davvero smisurata. Ed è per questo motivo che, insieme a Giordana Angi, calcherà per la prima volta il palco di Sanremo 2020. Certo, saranno due concorrenti distinti e separati, questo è pur vero. Ma comunque condivideranno insieme un’esperienza davvero indimenticabile per la loro carriera artistica. Alberto, come raccontato in un nostro recente articolo, canterà il singolo ‘Il Sole ad Est’. Ma conoscete il suo significato? A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, qualche giorno fa, sul suo canale social, lo ha svelato in anteprima. Ecco tutti i dettagli.

Alberto Urso a Sanremo 2020 con ‘Il Sole ad Est’: il significato del testo

Alberto Urso, come raccontato in uno dei nostri articoli, sarà uno dei cantanti che, per la prima puntata di questa sera di Sanremo 2020, debutterà sul palco dell’Ariston. La sua canzone è intitolata ‘Il Sole ad Est’. E, come rivelato dal diretto interessato in un recente post sul suo canale social ufficiale, ha un significato davvero speciale. ‘Il sole ad est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri’, scrive Alberto a corredo di un’immagine davvero speciale.

Ecco. È proprio questo il significato della sua canzone per Sanremo 2020. ‘Il Sole ad Est’, quindi, non è altro che un punto di riferimento a cui, tutti noi nella nostra vita, ci aggrappiamo nei momenti di debolezza, di sconforto, di vuoto totale. Ed Alberto ce l’ha avuto e ce l’ha ancora. È sua nonna. Non a caso, in questo emozionante post ‘di rivelazione’ su Instagram, il giovane siciliano utilizza una foto che lo ritrae davvero molto piccolino in braccio alla sua nonna, al suo punto di riferimento.

Alberto Urso, il rapporto con sua nonna Rosetta

Durante la sua permanenza nella scuola di Amici, Alberto Urso ha avuto la possibilità di ripercorrere i momenti più importanti della sua vita. Uno tra tanti, il rapporto indissolubile con la sua nonna. Durante la fase finale del gioco, infatti, il giovane tenore ha raccontato di aver avuto, sin da primo momento, uno splendido rapporto con nonna Rosetta. ‘Abbiamo dormito insieme per 11 anni. Facevo tutto con lei’, racconta il buon Urso a Maria De Filippi. È per questo motivo che in seguito alla sua morte, avvenuta all’età di 87 anni, Alberto ha avvertito un dolore davvero pazzesco. ‘Stavo diventando pazzo quando è venuta a mancare’, rivela.