In questa sua foto su Instagram, Antonella Fiordelisi si lascia immortalare in intimo: il Lato b in primo piano è da urlo, lo scatto diventa ‘rovente’.

Una scatto a dir poco ‘rovente’, questo pubblicato qualche istante da Antonella Fiordelisi. Come raccontato in diversi nostri articoli, la campionessa di scherma vanta di una bellezza davvero assoluta. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, non perde mai occasione di poterla mettere in mostra su Instagram. La sua photogallery social, non a caso, è ricca di incantevoli e sorprendenti scatti fotografici. Che, data la sua smisurata bellezza, riescono ad ottenere un successo più che assoluto. L’abbiamo vista, ormai, in costume, in abiti sportivi e in vestiti ultra aderenti, ma completamente senza vestiti, ammettiamolo, non era mai capitato. Ecco. È proprio così, però, che si è mostrata qualche istante fa. In attesa di prendere parte alla prima serata di Sanremo, Antonella si è lasciata immortalare con indosso soltanto uno splendido completino intimo. Ecco i dettagli.

Antonella Fiordelisi in intimo: il lato b in primo è da urlo

Non ci sono parole per descrivere la bellezza di Antonella Fiordelisi in questo scatto. Siamo abituati ad ammirarla, è vero. Eppure, con suddetta fotografia, la giovanissima salernitana si è davvero superata. E non siamo i soli a dirlo. Seppure pubblicata meno di un’ora, il post social ha ottenuto un numero smisurato di likes e di commenti di apprezzamento. E, data la sua smisurata bellezza del soggetto, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sapete perché? Come dicevamo precedentemente, in attesa di prendere parte alla prima serata del Festival di Sanremo, la bellissima fidanzata di Francesco Chiofalo si lascia immortalare nella sua stanza d’albergo con indosso un delizioso e fantastico completino intimo color nero. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Davvero favolosa, vero? Come dicevamo precedentemente, Antonella si lascia immortalare con indosso un fantastico completino di biancheria intima. Ma non solo. Perché, da come si può chiaramente notare dalla foto riproposta in alto, il Lato B sfoggiato in primo piano è davvero da urlo. Non lo pensate anche voi?

Come va con Francesco Chiofalo?

Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi hanno tanto fatto parlare di loro. In seguito ad un tradimento di lui, la giovane salernitana aveva deciso di interrompere la sua storia d’amore. Tuttavia, dopo qualche mese sono ritornati insieme. Il giovane romano, come aveva annunciato, è riuscito a conquistare la sua fidanzata. Ed adesso, da come testimoniano anche i loro post social, sono più uniti ed innamorati che mai.