Belen Rodriguez, arriva l’annuncio che tutti aspettavano: nuovo arrivo in famiglia, “La mia bambina”, ecco il video che svela tutto e fa impazzire i fan.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più importanti del panorama televisivo italiano. Il suo seguito è davvero incredibile, in tv come sui social. Con oltre 9 milioni di followers, infatti, il suo profilo Instagram è davvero cliccatissimo. Del resto la conduttrice di ‘Tu Si Que Vales’ è sempre attivissima sui social, dove condivide praticamente tutto quello che fa, dal lavoro alle vacanze con la sua famiglia, fino anche ai momenti più ‘intimi’ con suo marito Stefano De Martino. I due si sono ritrovati dopo alcuni anni di separazione e mostrano spesso anche sui social il loro grande amore, ma soprattutto la passione e la complicità che caratterizzano il loro rapporto, rendendo davvero felicissimi i loro fan, che ora sperano di vedere di nuovo Belen incinta. Del resto, lei e Stefano non hanno mai nascosto il desiderio di avere un altro bambino. Poco fa l’argentina ha fatto un incredibile annuncio su Instagram, facendo impazzire i suoi followers: “La mia bambina”, ha detto la showgirl, ecco il video in cui svela tutto.

Belen Rodriguez, l’annuncio spiazza i fan: “La mia bambina”, ecco il video che svela tutto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme da alcuni mesi e su di loro continuano a rincorrersi gossip di tutti i tipi. Ma quello più in voga è sicuramente la seconda gravidanza di lei. Tante sono state infatti le voci intorno a questa possibilità da quando i due sono tornati insieme, ma mai nessuna di queste ha trovato poi fondamento nella realtà. Almeno fino ad ora. Qualche ora fa Belen ha però pubblicato su Instagram un video che ha fatto sognare i fan, soprattutto per l’annuncio che lo accompagna. La didascalia delle immagini, infatti, parla chiaro. “La mia nuova bambina”, scrive Belen. Arriva finalmente la sorellina per Santiago? In realtà no, le cose non stanno esattamente così. Belen ha annunciato, sì, un nuovo arrivo in famiglia, ma non si tratta di una bambina in carne ed ossa.

Nel video, infatti, si vede la nuova auto della conduttrice argentina, un’Audi Q7 bianca davvero bellissima. Un gioiello vero e proprio, che da oggi fa parte del parco auto di casa De Martino-Rodriguez.

Sicuramente alcuni fan saranno rimasti delusi, perché speravano che stavolta arrivasse l’annuncio del secondo figlio. Ma Belen, almeno per ora, sembra non essere incinta. Non ci resta che aspettare nuovi, eventuali, sviluppi.