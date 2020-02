Caterina Balivo: il cambio look che sconvolge i fan

Vieni da Me, Caterina Balivo ha cambiato look e lo mostra ai suoi fan in anteprima su Instagram.

Caterina Balivo è la conduttrice più amata della pomeriggio sulla Rai. Il programma Vieni da Me su Rai 1, ottiene sempre infatti tantissimo successo. Gli ospiti che si susseguono nel suo studio si raccontano e mettendosi alla prva anche alcuni giochi divertenti come la cassettiera o la lavatrice, rendono edotte le persone a casa su alcuni fatti della loro vita privata che altrimenti non avrebbero mai avuto modo di scoprire. Infatti Caterina Balivo, riesci a mettere a proprio agio gli ospiti che così si aprono in maniera molto intima e il salotto della televisione si trasforma nel salotto di casa. Le confessioni si susseguono l’una dopo l’altra. Ma una confessione l’ha fatta anche Caterina che ha mostrato ai suoi fan il suo nuovo look.

Il cambio di look di Caterina Balivo

Caterina Balivo tiene sempre molto informati i fan in merito a tutte le sue attività. Lo fa tramite i social, essenzialmente Instagram, e da poco ha pubblicato una foto con un notevole cambio look. Caterina Balivo non è una che rimane mai troppo ferma, soprattutto per quanto riguarda appunto il il look. Ama cambiare, mettersi alla prova e vedere quale abito, abbigliamento o taglio di capelli le sta meglio. E così infatti arriva questo cambiamento: un taglio di capelli nuovo di zecca. Caterina ha postato la foto di lei con un completo zebrato azzurro in cui scrive: “Ho dato un piccolo taglio ai capelli by Massimo Serini, ma mai a voi che ci seguite sempre con affetto. Carichi per la settimana di Sanremo? Qui a Vieni da Me siamo pronti con il nostro inviato Francesco Facchinetti e le bombette”. Già perché questa è anche la settimana del Festival di Sanremo e quindi molti argomenti saranno proprio legati alla kermesse e per il programma Vieni da Me l’inviato sarà proprio Francesco Facchinetti. Caterina Balivo ha quindi tagliato i capelli: si tratta di un bob piuttosto corto, leggermente mosso, che sicuramente la slancia e la ringiovanisce un po’.

I fan hanno commentato questa foto e, fra gli altri, spunta quella di Arisa che la definisce bellissima. Altri fan però non sono così convinti, c’è qualcuno che la preferisce con i capelli lunghi e qualcuno che invece sottolinea come questo taglio di capelli sia perfetto per lei.