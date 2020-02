Diletta Leotta, il commento sulle scale dell’Ariston non passa inosservato: nonostante il microfono spento, il labiale non mente…

E’ appena iniziata la prima puntata della 70 esima edizione del Festival di Sanremo, e già la competizione è entrata nel vivo. Abbiamo assistito alle prime due sfide dirette tra le quattro proposte di Sanremo Giovani, dove hanno trionfato Tecla e Leo Gassman. Dopo gli applausi e la commozione dei ragazzi, si è passato ad un momento molto emozionante in cui Tiziano Ferro si è esibito sulle note di Modugno. Come ben sappiano, nel corso di queste 5 serate, Amadeus sarà accompagnato da 10 splendide vallette, che lo aiuteranno alla conduzione del Festival. La prima a scendere le scale più famose e ‘temute’ dello spettacolo è la presentatrice di Dazn, Diletta Leotta. La donna è apparsa con un maestoso e splendido abito giallo, con inserti in oro, impeccabile e bellissima come sempre. Scherzosamente ha ricordato ad Amadeus di aver avuto timore delle scale dell’Ariston e per questo oggi pomeriggio gli ha ricordato che sarebbe dovuto tenersi pronto nel caso fosse caduta. Fortunatamente non è successo nulla di tutto questo, ma sull’ultimo scalino la donna si è lasciata scappare un sospiro di sollievo e anche qualche parola che non è certamente passata inosservata, nonostante il microfono spento. Scopriamo insieme cos’ha detto…

Diletta Leotta, il commento sulle scale non passa inosservato: il labiale non mente

Diletta Leotta è stata la prima donna ad accompagnare Amadeus in questa speciale 70 esima edizione del Festival. Col suo bellissimo abito giallo, con inserti oro ha incantato tutti, mostrandosi in tutto il suo splendore. La donna oggi pomeriggio ha rivelato la sua preoccupazione circa le scale del palco dell’Ariston. Le celebri scale del Festival hanno fatto tremare anche le più abili modelle, alte e di pronte la platea, farebbero impallidire chiunque. Specie se le si scende per la prima volta, l’emozione e l’altezza possono giocare un brutto scherzo. Fortunatamente le preoccupazioni della donna si sono rivelate prive di fondamento. E’ riuscita a scendere senza problemi la scalinata, arrivando all’ultimo gradino tirando un gran sospiro di sollievo. Prima di toccare terra però si è lasciata sfuggire un: “Ce l’ho fatta”, che non è certamente passato inosservato. Nonostante il microfono fosse spento, infatti, si è capito chiaramente il sollievo della Leotta nell’arrivare sul palco senza scivoloni e intoppi. Non ci resta che aspettare per continuare a vederla al fianco di Amadeus e Rula, per la conduzione di questa serata!