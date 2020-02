Nella prima serata di Sanremo 2020 ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston Diletta Leotta: la conduttrice sportiva ha letteralmente illuminato tutto il pubblico presente. Ecco i dettagli sul suo abito.

Sanremo 2020 è iniziato questa sera, 4 febbraio, con la settantesima edizione. Il Festival di Sanremo quest’anno, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio su Rai Uno, è condotto da Amadeus, anche direttore artistico dello show, accompagnato da Rosario Fiorello e dieci magnifiche vallette. Questa sera la prima a scendere le famosissime scale dell’Ariston è Diletta Leotta. La famosa conduttrice sportiva di DAZN ha fatto il suo ingresso con un abito lungo molto appariscente: ha illuminato tutto il pubblico presente. Ecco tutti i dettagli sul vestito che ha indossato.

Diletta Leotta è stata la prima delle dieci vallette a fare il suo ingresso sul palco dell’Ariston: la splendida conduttrice televisiva sportiva di DAZN è stata presentata dal conduttore Amadeus. “E’ bella, posso dirlo? E’ simpatica, posso dirlo? E’ laureata in Giurisprudenza, non lo sapevo: me l’ha detto lei” sono state le parole del presentatore e direttore artistico del Festival.

Diletta Leotta ha sceso la scalinata con un abito color giallo: l’abito senza spalline e lungo fino ai piedi, con il suo color acceso ha letteralmente illuminato tutto il Teatro dell’Ariston. La conduttrice DAZN, non appena entrata, ha dichiarato in maniera scherzosa: “Sono 15 gli scalini, li ho appena contati”. Il famoso volto femminile nel mondo del calcio fa impazzire l’Italia con le sue forme sensuali ed il suo viso indiscutibilmente bello: questa sera ha regalato al pubblico presente all’Ariston ed a quello da casa una luce davvero abbagliante. Questa sera, oltre lei, vedremo anche Rula Jebreal.