Diletta Leotta sarà presente a Sanremo 2020: quale abito indosserà? Ecco cosa ha appena svelato

Tutto pronto per la prima puntata di Sanremo 2020. Oggi, martedì 4 febbraio c’è stata la conferenza stampa in diretta su Rai Play in cui sono intervenuti Amadeus, Diletta Leotta e Rula Jebreal. Viene dato spazio a tutti i giornalisti presenti per le domande ai personaggi di questo Festival di Sanremo. Tutti rispondono alle polemiche, alle critiche. Tutti e, in particolare, Amadeus, trovano il modo per fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni. Riflettori anche su Diletta Leotta: la giornalista e presentatrice televisiva prende la parola e risponde alle prime domande. Coglie, sin da subito, l’occasione per regalare un’anticipazione importante su quello che sarà il suo look delle prima serata. E non solo: spiega cos’ha fatto negli ultimi giorni e come si è preparata a questo evento eccezionale.

Diletta Leotta Sanremo: l’anticipazione sull’abito che indosserà, e non solo…

“Per quanto riguarda la polemica sulle donne, credo sia già superata. Adesso che inizia il Festival di Sanremo, penso possa cominciare lo show”. E’ così che comincia la risposta di Diletta Leotta alla giornalista presente alla conferenza stampa. Poi, continua: “Ho già fatto la scalinata, ho fatto le prove, così mi alleno per la discesa. Avrò un abito molto ampio, vi anticipo questo, però sono tranquilla perché ho chiesto ad Amadeus di venirmi a recuperare nel caso in cui dovesse succedere qualcosa (scherza ndr)”. Ecco, a questo punto sappiamo che tipo di abito indosserà. Sicuramente, sarà qualcosa di abbastanza appariscente e particolare, con la parte inferiore, come si suol dire, a palloncino, e magari con una coda lunga. Tuttavia, Diletta non ha detto di che colore si vestirà. Beh, lo scopriremo soltanto guardando il Festival. Infine, la Leotta ha concluso: “Se sono successe cose strane durante le prove? Certo. Ma non te le posso dire, ci ascoltano troppe persone”.

Siamo tutti molto curiosi di scoprire l’abito che indosserà Diletta Leotta e, di sicuro, vi aggiorneremo in tempo reale durante la prima serata di Sanremo 2020. E’ molto probabile che sul web si scateneranno commenti di ogni genere e che partiranno contest sul vestito più bello indossato dalle vallette che affiancheranno Amadeus.