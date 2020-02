Sanremo 2020 Diodato, sapete chi è la sua ex fidanzata? Anche lei è una cantante ed è tra i Big del Festival; ecco di chi si tratta.

Mancano pochissime ore all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che si preannuncia scoppiettante e ricca di sorprese. Il conduttore e direttore Amadeus ha messo su un cast davvero stellare. Sia per quanto riguarda le vallette che lo affiancheranno sul Palco dell’Ariston, sia per i Big che gareggeranno. Tra questi, c’è anche Diodato, nome d’arte di Antonio Diodato. Il cantautore è già stato a Sanremo: nel 2014 si è classificato secondo nella sezione Giovani, mentre nel 2018 ottavo, con il brano Adesso, in coppia con Roy Paci. Ma, ques’anno, Diodato a Sanremo potrebbe incrociare qualcuno che conosce molto bene. Sapete chi è la sua ex fidanzata? È proprio una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. Scopriamo di chi si tratta.

Sanremo 2020 Diodato, sapete chi è la sua ex fidanzata? Si tratta di Levante, anche lei tra i Big del Festival

Diodato è uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2020. E, per lui, si partirà già da questa sera. Il cantautore infatti è presente nel primo gruppo di Big, che si esibiranno nella prima serata del Festival: il suo brano si intitola Fai rumore. Un’avventura tutta da vivere per il cantautore, che, tra le altre cose, a Sanremo incontrerà anche la sua ex! Proprio così, tra i Big che gareggeranno a Sanremo 2020 c’è anche la ex fidanzata di Diodato. Si tratta di Levante, che al Festival presenterà il brano “Tiki Bom Bom”: per lei è la prima volta sul palco dell’Ariston. Per ascoltare il brano dell’ex giudice di X Factor però dovremo aspettare ancore. Questa sera, sarà la volta del suo ex Diodato, che per la serata della cover sanremesi sarà accompagnato da Nina Zilli, con la quale interpreterà 24 mila baci di Adriano Celentano.

Insomma, manca davvero poco all’inizio della kermesse canora più famosa del nostro Paese! Siete curiosi di ascoltare il brano di Diodato? Non vi resta che sintonizzarvi su Rai Uno questa sera! Sanremo 2020 sta per partire!