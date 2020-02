Elga Enardu non trattiene le lacrime: è successo durante la diretta del Grande Fratello Vip, in onda ieri sera su Canale 5.

Una puntata davvero scoppiettante, quella andata in onda ieri del Grande Fratello Vip. Tantissimi i colpi di scena avvenuto durante la diretta, tra questi il faccia a faccia accesissimo tra Adriana Volpe e Rita Rusic, rientrata nella Casa per l’occasione. Ma a tenere incollati i telespettatori, ancora una volta, è stata la storia d’amore tra Pago e Serena. Dopo la rottura a Temptation Island Vip e un periodo di crisi, tra i due sembra essere tornato il sereno. È stata la Enardu a fare di tutto per riconquistare il suo ex, raggiungendolo nella Casa più spiata della tv. Ma come spiegato da Alfonso Signorini durante la diretta, la storia di Pago e Serena divide il web: in molti non credono nella buona fede della Enardu, che vedono furba e manipolatrice. La coppia però, ha anche tantissimi sostenitori, pazzi di gioia per il loro ritorno di fiamma. Tra questi, c’è anche la bellissima Elga, sorella gemella di Serena: proprio ieri durante la diretta del GF Vip, Elga ha pubblicato alcune stories molto particolari. La gemella di Serena non è riuscita a trattenere le lacrime; ecco cosa è successo.

Elga Enardu non trattiene le lacrime: c’entra Serena al Grande Fratello Vip

L’amore vince sempre su tutto. È quello che hanno dimostrato Pago e Serena Enardu, tornati insieme dopo la burrascosa avventura a Temptation Island Vip. Non è stato facile, per Pago, dimenticare tutto e dare un’altra possibilità alla sua ex. Ma il cantante non ha potuto fare a meno di ascoltare il suo cuore. Oggi la coppia si vive la ritrovata felicità nella casa del Grande Fratello Vip, dove Serena ha raggiunto il suo Pago, diventando una concorrente ufficiale del reality. Dopo un periodo davvero buio, Serena sembra avere finalmente ritrovato il sorriso. E, insieme a lei, la sua inseparabile ‘sister’, Elga, la gemella con cui Serena ha un rapporto meraviglioso. Ieri sera, Elga ha seguito il Grande Fratello Vip e, durante la puntata, ha pubblicato alcune stories sul suo profilo di Instagram. A un certo punto, la Enardu non trattiene le lacrime. Ecco uno screen di quel momento:

“Io vi do la buonanotte, ecco le mie lacrime di felicità perché finalmente Sister è felice! Vi auguro di essere tutti felici!“, è con queste parole che Elga saluta i suoi followers, mostrandosi durante un momento di commozione. L’ennesima prova del legame speciale che lega le due gemelle. E voi, avete seguito la diretta del Grande Fratello Vip?