Sanremo 2020, perchè Fiorello ha indossato l’abito da prete di Don Matteo

Sanremo 2020 è cominciato da pochi minuti: Fiorello ha dato il via alle danze con indosso l’abito da prete di Don Matteo. Ecco il perchè di questa scelta davvero inaspettata.

Sanremo 2020 è appena cominciato! In questa sera di 4 febbraio 2020 ha preso il via la settantesima edizione del Festival della musica italiana. Tantissimi artisti italiani saliranno sul palco dell’Ariston, in più famoso ed ambito in Italia: 24 concorrenti e tantissimi ospiti regaleranno dal 4 all’8 febbraio uno show indimenticabile al pubblico di Rai Uno. Al timone di Sanremo c’è Amadeus che, oltre ad essere conduttore, è anche il direttore artistico, e sarà accompagnato da dieci splendide vallette: questa sera ci saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. Al suo fianco anche Fiorello: questa sera il via l’ha dato proprio quest’ultimo e l’ha fatto in un modo davvero inedito ed inaspettato. Il conduttore televisivo e speaker radiofonico ha acceso le luci del famoso Teatro con indosso l’abito di Don Matteo. Ecco perchè.

Rosario Fiorello ha aperto le danze di Sanremo 2020: è stato lui ad accendere le luci dell’Ariston prima di presentare il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus. Lo speaker e volto famoso Rai ha fatto il suo ingresso con indosso l’abito da prete di Don Matteo. Il conduttore ha indossato la tunica originale del famosissimo sacerdote Don Matteo, protagonista della serie televisiva italiana prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Va in onda sulla Rai dal 2000 ed ha avuto da subito un enorme successo.

Perchè Fiorello ha scelto proprio quest’abito? “Scambiatevi un segno di pace” sono state tra le prime parole del noto conduttore. Il famoso Fiorello, in maniera davvero inedita ed inaspettata, ha voluto dare la sua benedizione al Festival di Sanremo 2020, tornato con la settantesima edizione.