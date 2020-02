Grande Fratello Vip, chi sono i nominati e l’eliminato della casa della nona puntata andata in onda lunedì 3 Febbraio? Ecco tutti i dettagli.

Non potevamo aspettarci niente di meglio: la nona puntata del Grande Fratello Vip, come al suo solito, è stato più che imperdibile. Come annunciato in alcune nostre anticipazioni, per questo appuntamento singolo della settimana, in occasione del Festival di Sanremo, Alfonso Signorini ha concentrato tutti i colpi di scena in un appuntamento ‘bomba’. Numerosi, infatti, sono gli argomenti trattati, i confronti avvenuti in diretta ed, ovviamente, i colpi di scena. Purtroppo, però, ve la siete persa? Tranquilli, vi sveleremo noi ogni minima cosa. A partire, quindi, dal nome dell’eliminato e dei nominati di questa settimana. Ma non solo. Perché, come spiegato in un nostro recente articolo, nel bel mezzo della diretta, una concorrente del reality ha deciso di abbandonare il gioco. Siete curiosi adesso? Ecco cosa è accaduto nella puntata del 3 febbraio.

Grande Fratello Vip, nominati ed eliminato del 3 febbraio

Gli argomenti trattati nel corso della nona diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 3 Febbraio sono stati davvero tantissimi. Non ci riferiamo soltanto a Serena e Pago, ma anche al confronto tra Rita Rusic ed Adriana Volpe, alla reazione di Antonella Elia alla notizia che il suo fidanzato si è rivista con la sua ex mentre lei è rinchiusa in casa ed, infine, l’abbandono improvviso da parte di Carlotta Maggiorana. Era diverso tempo che l’ex Miss Italia diceva di non voler continuare il gioco. Ed è per questo motivo che, nel corso della diretta, ha deciso di rinunciarvi. Ma non solo. Perché, come ogni settimana, anche nell’appuntamento di ieri c’è stata la fase dedicata all’eliminato e ai nominati. Ma procediamo con ordine. Chi è stato colui ad abbandonare la casa? Sappiamo che al ballottaggio vi erano: Michele Cucuzza, Patrick Ray Pugliese, Barbara Alberti e Carlotta Maggiorana. Ecco. Tra questi quattro colui che è stato il meno votato dal popolo italiano è stato il buon giornalista della Rai. Tuttavia, le sorprese non terminano qui. Perché, giunto nello studio da Alfonso Signorini, Michele ha scoperto di non essere stato affatto eliminato, bensì di essere il primo candidato alla prossima nomination. Per quanto riguarda i nominati, invece? Ecco tutti i dettagli:

Sarà una nomination davvero imperdibile. Fino a lunedì 10 Febbraio, data della decima puntata del GF Vip, al ballottaggio vi saranno: Barbara Alberti, Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Fabio Testi. Chi abbandonerà la casa, secondo voi?