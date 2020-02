Grande Fratello Vip, colpo di scena in diretta: un concorrente abbandona il gioco improvvisamente durante la puntata di questa sera.

Questa sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Tra questi, il faccia a faccia molto acceso tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Ma il vero colpo di scena è arrivato dopo il verdetto della nomination. Quando Carlotta Maggiorana ha saputo di non essere stata lei la designata ad abbandonare la casa. L’ex Miss Italia, infatti, ha deciso di lasciare la trasmissione spontaneamente. Dopo gli ultimi giorni di crisi, la concorrente è arrivata a un punto di non ritorno, preferendo abbandonare il gioco per ritrovare il suo equilibrio.

“È stata un’avventura meravigliosa, che ricorderò per tutta la vita. Mi ha fatto conoscere lati di me che non sapevo, mi ha fortificata. Ma sono arrivata a un punto che mi sento chiusa, come una farfalla dentro un bicchiere. Ho avuto anche attacchi di panico, non è mai successo in 28 anni. È giusto che io abbandoni il gioco, non voglio farmi del male.” La concorrente ringrazia Alfonso e tutti coloro che l’hanno sostenuta durante le due nomination, ma racconta di sentirsi davvero male psicologicamente e fisicamente. “Sono molto dispiaciuto, ma voglio che tu sia serena e ritrovi la serenità che per te è importante”. Così Alfonso saluta Carlotta, e la invita a comunicare al resto dei concorrenti la sua decisione ufficiale.

“Ho conosciuto 20 persone bellissime, pregi e difetti, ognuno di voi mi ha regalato un pezzo del vostro cuore. Sono grata di aver fatto questa avventura con voi…e di avervi fatto provare le mie torte! Vi voglio bene!”. I ragazzi, commossi, salutano e abbracciano Carlotta, che lascia ufficialmente la Casa del Grande Fratello Vip.