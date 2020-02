Sanremo 2020, Irene Grandi: chi è suo marito?

Irene Grandi è una dei 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020. Era un po’ sparita dalle scene, ma ora è pronta a tornare, rinvigorita forse anche dal nuovo amore con suo marito: Lorenzo Doni. Chi é?

Questa sera va in onda la Prima Serata del Festival di Sanremo 2020 e, dalle anticipazioni in merito alla scaletta sappiamo che, subito dopo aver visto le nuove proposte, ci sarà spazio per i Big in gara e tra questi stasera (perché ne vedremo solo una parte) ci sarà anche Irene Grandi.

Irene Grandi Torna a Sanremo 2020

Irene è assente dal mondo della musica da parecchio tempo non avevamo più molte notizie di lei e le ultime canzoni, diciamo sono state di parecchi anni fa. Adesso la cantante è pronta a tornare anche perché porta una canzone che si intitola Finalmente Io, scritta proprio per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Quindi sembra che ci siano tutti gli elementi per un vero e proprio tormentone, ma quello che ci interessa di lei non è tanto il testo della canzone o il significato in questo caso, ma scoprire alcuni lati della sua vita privata che non sapevamo. Ad esempio vi starete chiedendo chi è Lorenzo Doni, il marito proprio di Irene Grandi.

Chi è Lorenzo Doni, il marito di Irene Grandi

La cantante è stata legata per parecchio tempo all’attore Marco Cocci. Ma dopo si è sposata nel 2003 con Alessandro Carotti a Las Vegas, dopo soltanto un mese di conoscenza. Purtroppo è tutto naufragato nel 2010. A questo punto nella sua vita è entrata proprio lui Lorenzo Doni. Marito di Irene Grandi, lui è riuscita a conquistarla e sebbene dei due dai social non si sia sappia moltissimo perché sono entrambi molto riservati, sappiamo che il matrimonio è avvenuto nel 2018. La cerimonia si è svolta nella chiesetta di San Pietro a Oristano, dove vanno sempre i due per le vacanze estive. La cerimonia è stata davanti a un centinaio di invitati e il momento più bello ed emozionante, secondo i presenti, è stato quando Irene Grandi ha proprio cantato Hallelujah di Leonard Cohen al suo marito.

Come si sono incontrati e cosa sappiamo di lui

I due sono incontrati grazie ad alcuni amici in comune e dopo poco è scattata la scintilla. Per conoscere meglio poi proprio il personaggio diciamo di Lorenzo Doni che, lo ricordiamo, da luglio 2018 è suo marito, bisogna scavare un po’. Sappiamo che è un istruttore di golf e che opera nella John Jacobs Pratica golf School che è si trova a Is Arenas, sempre in Sardegna. Non sappiamo di più né per quanto riguarda la sua data di nascita né altri dettagli personali perché sui social sembra proprio che non ci sia nulla su di lui.