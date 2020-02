Irene Grandi Sanremo | Com’era da giovane: spunta la foto

Irene Grandi, ricordate com’era da giovane? Spunta la foto che la ritrae all’inizio della sua carriera, praticamente agli esordi

Irene Grandi sarà alla settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 con la sua canzone ‘Finalmente io’. Si tratta di una cantante molto famosa che ha scritto pagine di storia della musica italiana. Ma ricordiamo com’era da giovane? Tutti ricordano com’era quando ha cominciato a muovere i primi passi in questo ambiente? Ecco, ci ha pensato lei stessa a rinfrescare la memoria a quelli che sono i suoi fan e quindi anche il suo pubblico social. La cantante ha pubblicato, infatti, sul suo canale Instagram, una foto in cui ha in braccio una chitarra e, come scrive, è agli esordi. Di lei sappiamo che è nata a Firenze il 6 dicembre 1969 e che questo è il suo quinto Festival. Adesso, però, concentriamoci per un attimo su come era da giovane e quanto è cambiata nel corso degli anni.

Irende Grandi | Sanremo | Com’era da giovane: immagini a confronto

Come detto, la cantante ha voluto pubblicare non molto tempo fa una foto di quando era giovane sul suo profilo Instagram:

Irene Grandi scrive, nel post, sopraindicato di voler celebrare ‘questi primi 25 anni di carriera’. Questo ci lascia intendere quanta strada abbia già percorso in questo mondo e quanto tempo sia passato dai suoi esordi.

Una carriera strepitosa…

La sua carriera è iniziata ufficialmente nel 1994 con i primi successi. E’ arrivata seconda al Festival di Sanremo nel 2020 con la canzone ‘La tua ragazza sempre’. Ricordate? Irene è una cantante super premiata: tra i tanti premi, troviamo un disco di diamante, nove dischi di platino e quattro dischi d’oro. Anche l’anno scorso, nel 2019 quindi, è stata a Sanremo ma ha semplicemente duettato con Loredana Bertè nel brano ‘Cosa ti aspetti da me’. Questa volta, invece, ci torna da protagonista e proverà a dire la sua ancora una volta nel mondo della musica.