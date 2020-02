Leo Gassman, il messaggio di papà Alessandro subito dopo l’esibizione a Sanremo 2020: parole da brividi dell’attore per suo figlio, che ha vinto il duello con Fadi.

Il Festival di Sanremo è appena cominciato, e le emozioni sono già alle stelle. La settantesima edizione della kermesse canora più famosa d’Italia sta regalando tanta musica, ma soprattutto colpi di scena. Prima che prendesse il via la gara tra i ‘Big’, infatti, si sono esibiti sul palco dell’Ariston quattro delle 8 ‘nuove proposte’ di questa edizione, che si sono sfidati in due duelli a eliminazione diretta. I primi a cantare sono stati la band ‘Eugenio in via di Gioia’, scontratisi con Tecla. A passare alle semifinali è stata proprio quest’ultima, con il 50.6 % dei voti della giuria demoscopica. Una vittoria davvero sul filo di lana, che ha reso orgoglioso anche il gruppo uscito sconfitto. Dopo questo ‘duello’, è stata la volta di quello tra Fadi e Leo Gassman. Subito dopo l’esibizione dell’ex concorrente di X Factor c’è stato subito il messaggio del suo papà Alessandro: ecco le parole dell’attore.

Leo Gassman ha superato le tante selezioni che le ‘Nuove Proposte’ hanno dovuto affrontare per poter salire sul palco dell’Ariston, e si è presentato questa sera con il suo pezzo ‘Vai bene così’, sfidandosi in un duello ad eliminazione diretta con Fadi e la sua ‘Due Noi’. Il figlio di Alessandro Gassman è riuscito a passare il turno e aggiudicarsi un posto nella semifinale, che si terrà venerdì sera, con il 54% dei voti della giuria demoscopica. Una gioia incredibile per il giovane cantante, che era particolarmente teso sul palco ed è riuscito appena a sciogliersi un po’ dopo il verdetto. Grande soddisfazione anche per la sua famiglia, in particolare per papà Alessandro, che subito dopo l’esibizione del figlio ha pubblicato un tweet inequivocabile.

Le parole dell’attore sono molto chiare e lasciano trasparire tutta la tensione che ha accompagnato l’esibizione di suo figlio, che lui ha paragonato addirittura a un parto tri-gemellare. Del resto, la sua è una reazione del tutto comprensibile. Chissà cosa penserà Leo quando leggerà le parole che il papà Alessandro gli ha dedicato!