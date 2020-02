Sanremo 2020, Morgan completamente fuori controllo durante la diretta odierna di Vieni da Me: la frase non è passata inosservata.

C’è tanto entusiasmo per il Festival di Sanremo 2020. È proprio per questo motivo che anche Caterina Balivo, nella puntata odierna di Vieni da Me, ne ha ampiamente parlato. Direttamente in collegamento dall’Ariston con Francesco Facchinetti, la conduttrice napoletana ha avuto la possibilità di parlare con due dei ventiquattro big in gara. Parliamo di Bugo e Morgan. Ecco. È proprio in questo occasione che il buon Marco Castoldi si è lasciato andare ad una frase che non assolutamente passata inosservata. Giunto in collegamento televisivo con una sciarpa sul volto, il cantante ha detto delle parole davvero considerevoli. Ma di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, Morgan non si contiene a Vieni da Me: la frase non sfugge

La presenza di Morgan durante la puntata odierna di Vieni da Me non è assolutamente passata inosservata. Giunto in collegamento insieme a Bugo e Francesco Facchinetti, a poche ore dalla prima puntata del Festival di Sanremo 2020, il cantante si è lasciato andare a delle frasi che non sono assolutamente passato inosservate. ‘Vorrei dirti una cosa, in studio da Caterina ci sono le sciure’, inizia Francesco Facchinetti per presentare le tre presenze fisse del programma. Immediata è stata la reazione del cantante. Che, con un chiaro e spiccato tono provocatorio, ha risposto: ‘Le violenterei tutte. Sono un rapper e vorrei violentare le persone’.

Insomma, delle parole che, come dicevamo precedentemente, non sono assolutamente passate inosservate. In primis a Caterina Balivo. Che, visibilmente amareggiata da quanto accaduto in diretta televisiva nel suo programma, ha detto: ‘Ma dai. Non si può fare la parodia su questa cosa che si muore per davvero’. Ma non è finita qui. Perché, una volta chiusa il collegamento e, soprattutto, per stemperare decisamente la tensione, ha concluso: ‘È una morganata, ragazzi’.