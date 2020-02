Sanremo 2020, Rula Jebreal e la confessione inedita sul suo passato: il dramma del suicidio di sua madre dopo una vita di violenze fisiche.

Rula Jebreal sarà, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie protagoniste di questo Festival di Sanremo 2020. Fortemente voluta al fianco di Amadeus, conduttore e direttore artistico della settantesima edizione, la giornalista italo israeliana è pronta a fare il suo debutto sul palco dell’Ariston. È proprio per questo motivo che, a pochissime ore dall’inizio delle splendida manifestazione musicale, la giovane donna si è raccontata, senza troppi peli sulla lingua, in una recente intervista per Vanity Fair. In suddetta occasione, Rula ha parlato davvero di tutto. Non tralasciando, soprattutto, un dramma personale che ha profondamente segnato la sua infanzia: il suicidio della madre. Ecco la confessione inedita che si legge sul pagine del giornale.

Rula Jebreal a Sanremo, la confessione inedita sul suicidio della madre

In attesa di vederla questa sera al Festival di Sanremo 2020, Rula Jebreal si è raccontata in una recente intervista per Vanity Fair. In occasione della sua partecipazione, tra l’altro fortemente voluta da Amadeus, alla settantesima edizione della manifestazione musicale italiana, la giornalista italo-israeliana si è raccontata senza troppi filtri. Analizzando, quindi, non soltanto la sua carriera, ma anche una tematica molto cara alla nostra società: la violenza sulla donna. Un argomento, come dicevamo, molto attuale e che, soprattutto, tocca in prima persona la bellissima Jebreal. Ed è proprio per questo motivo che, per la prima puntata del Festival, Rula sarà la protagonista di uno splendido discorso riguardante per questo argomento. Ma di cosa parliamo? Probabilmente per la prima volta, la giornalista, sulle pagine del giornale, ha raccontato di un vero e proprio dramma personale: il suicidio della madre.

A Vanity Fair, la giornalista ha raccontato di un particolare episodio che ha fortemente caratterizzato la sua vita. Dopo diversi anni di violenza, sua madre ha deciso di togliersi la vita. ‘Nessuno le aveva creduto per salvare ‘l’onore’ della famiglia’, queste le parole che si leggono sul giornale e che Rula utilizza per descrivere il gesto della madre.

Cosa ne pensa di Sanremo?

Come dicevamo, Amadeus, per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, non ha solamente voluto Rula al suo fianco, bensì altre nove donne. Ecco, cosa ne pensa la giornalista? Sulle pagine del giornale, si legge chiaramente che la Jebreal ha profondamente apprezzato la scelta del direttore artistico. ‘Ha fatto una scelta coraggiosa. Mi auguro che, per le prossime edizioni, ci siano direttrici artistiche’, dice.

