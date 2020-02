Sanremo 2020, annunciato nuovo ospite: il web impazzisce

Sanremo 2020, mancano poche ore alle battute d’inizio del Festival e poco fa è stato annunciato un nuovo super ospite: i fan sul web impazziscono

La parola d’ordine per i prossimi quattro giorni sarà: Sanremo. Il momento più atteso dell’anno qui in Italia è finalmente arrivato e come si suol dire, accada quel che accada, critiche, polemiche, scandali, ma Sanremo è Sanremo. E questo non lo può cambiare nessuno. Il Festival della musica Italiana, aprirà i battenti tra meno di 24 ore e fervono i preparativi per gli ultimi dettagli, tra prove tecniche, generali, orchestra, costumi, trucco e parrucco, tutto ormai sta per incanalarvi verso l’inizio della competizione. Questa sera abbiamo assistito attraverso i social al Red Carpet dei 24 Big in gara, che hanno sfilato fuori l’Ariston tra la folla impazzita e i fotografi. I cantanti si sono mostrati impeccabili nelle loro mise sfavillanti e super griffate, ma non è finita qui… Essi, perché oltre al red carpet, stasera è stato annunciato uno degli ultimi super ospiti, che sta facendo impazzire il web… Vediamo di chi si tratta!

Sanremo 2020, annunciato un nuovo super ospite: i fan sul web impazziscono

L’artista in questione è davvero amatissimo qui in Italia, ed negli anni è diventato uno dei pilastri del panorama musicale nostrano. La sua prima apparizione sul palco dell’Ariston risale a 20 anni fa, e in memoria di questo evento è stato chiamato a celebrare questi splendidi decenni di carriera. Non avete ancora capito di chi si tratta? Vi sveliamo qualche altro indizio… Oltre ad essere un’artista eccezionale, è anche simpaticissimo e recentemente ha condotto un programma su Rai 1, al fianco di Vanessa Incontrada, allora, avete capito? Si, è proprio lui: Gigi D’alessio. Il cantante partenopeo festeggerà a Sanremo i 20 anni di ‘Non dirgli mai’, e sui social è stato felicissimo ed emozionato di poter ritornare sul palco che gli ha fatto da trampolino. Ha infatti scritto: “È con grande orgoglio e soddisfazione che vi comunico che mercoledì sarò l’ospite della 70º edizione del Festival di Sanremo.

Sono passati 20 anni dalla mia prima partecipazione con “Non dirgli mai” e credetemi, l’emozione è ancora più forte.

Vi prometto che mentre canterò penserò a voi che siete stati la mia forza ed il mio coraggio. Ci vediamo mercoledì“.

Che dire, sarà certamente un’emozione unica poter celebrare un traguardo così importante in un luogo così magico, come il palco di Sanremo. Non ci resta che aspettare mercoledì sera per non perderci questa incredibile esibizione!