Oggi, martedì 4 febbraio, c’è stata la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020: ecco le parole dei protagonisti

Tutto pronto per la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, su Rai Uno, andrà in onda la prima serata della manifestazione canora. Il festival della canzone italiana sarà diretto e condotto da Amadeus. Accanto a lui ci saranno due donne diverse a serata. Questa sera si inizia con Diletta Leotta e Rula Jebreal, due giornaliste in gamba e donne straordinarie. Grande attesa per il discorso di Rula in merito alla violenza sulle donne. La giornalista israeliana è stata al centro delle polemiche nelle settimane scorse. Lo stesso direttore artistico è stato criticato per averla scelta come una delle co-conduttrici della manifestazione canora. Rula, però, sarà regolarmente sul palco dell’Ariston di Sanremo, cercando di mettere a tacere le polemiche. Questa sera si esibiranno quattro Nuove Proposte e dodici big. L’ordine d’entrata sarà: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi. All’inizio ci saranno le sfide tra le Nuove Proposte con Eugenio in via di Gioia contro Tecla e Fadi contro Leo Gassman. Tiziano Ferro si esibirà con tre brani splendidi: “Nel blu dipinto di blu“, “Almeno tu nell’universo” e “Accetto miracoli“.

Sanremo 2020, la conferenza stampa del 4 febbraio

Oggi, martedì 4 febbraio, si è tenuta la seconda conferenza dalla sala stampa di Sanremo. Ieri erano presenti il direttore artistico e conduttore Amadeus, il direttore e il vice direttore della Rai. Nella sala stampa c’è stata anche un’incursione di Fiorello, ospite fisso della manifestazione canora, che ha scherzato con i giornalisti e con i presenti al tavolo della conferenza. Oggi, invece, erano presenti, oltre al direttore artistico, le due co-conduttrici della prima serata del Festival della canzone italiana. Il conduttore si è detto soddisfatto delle donne scelte per rappresentare questa settantesima edizione del Festival e soprattutto è soddisfatto di iniziare con Diletta Leotta e Rula Jebreal, scelte ai primi di ottobre.

Sanremo, le dichiarazioni dalla conferenza

Nella conferenza odierna, la Leotta ha subito rotto il ghiaccio dichiarando di essere molto emozionata e poi ha aggiunto: “Posso essere protagonista di una bella partita“. Rula, invece, ha anticipato quale sarà l’argomento del suo intervento: “Vorrei parlare di una emergenza nazionale, ma anche internazionale, molte donne vengono messe in prigioni solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita”.

Il direttore artistico Amadeus ha risposto a chi lo definisce ‘ombra’ di Fiorello: “C’è una tale amicizia fraterna tra di noi che niente e nessuno potrà intaccarla. Se Fiorello dovesse essere il nostro attaccante, io sarò l’uomo più felice al mondo”, poi ha aggiunto un’anticipazione: “Questa sera ci sarà Gessica Notaro che, insieme ad Antonio Maggio, canterà una canzone scritta insieme ad Ermal Meta. Vuole essere un manifesto per tutto quello che ha subito”.

La parola ritorna alle due co-conduttrici: Diletta confessa di aver già provato la scalinata per evitare figuracce, mentre Rula ringrazia i critici (in merito alle polemiche ricevute) perchè senza di loro non sarebbe al Festival.

Riguardo ai ventiquattro big scelti per la manifestazione canora, Amadeus confessa: “È difficile dire il criterio con il quale ho scelto i cantanti in gara. Ho scelto di pancia. Anche l’esperienza avuta in radio mi ha influenzato. Penso che questi brani rispecchino la realtà discografica”, il conduttore poi ha raccontato un retroscena sul suo passato: “Da giovane per me già lavorare in radio era un sogno, perchè mi permetteva di arrivare alla gente e addirittura anche alle ragazze (sorride ndr.). Il mio sogno più grande ovviamente era arrivare a Sanremo”. Il conduttore poi ha risposto alle polemiche del presidente della Rai su Junior Cally: “De gustibus“.

La parola è tornata poi alle due co-conduttrici. La Leotta ha risposto alle critiche di Paola Ferrari: “Non mi soffermo mai sulle critiche e nemmeno rispondo. Paola Ferrari non la conosco, anzi, la invito a prendere un caffè, così magari cambia idea”, Rula Jebreal invece ha rotto il silenzio sul suo cachet: “Non ho preso 25 mila euro, ma non vi dirà la cifra esatta. La domanda vera dovrebbe essere: perchè le donne vengono pagate meno degli uomini?” e poi su Michelle Obama “Mi sarebbe piaciuto portare Michelle Obama al Festival per la sua storia. Mi sarebbe piaciuto portare il suo messaggio di speranza e di rinascita”. L’ex first lady non sarà al Festival, ma Rula è riuscita ad ottenere un video messaggio di Roger Waters, leader dei Pink Floyd.

Il direttore artistico e conduttore chiude la conferenza con una bellissima frase: “Il mio sogno l’ho realizzato, spero che anche voi possiate realizzare i vostri sogni“.