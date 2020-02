Sanremo 2020, svelato un super ospite di mercoledì sera: è proprio lui

Sanremo 2020, è stato svelato il nome del super ospite che si esibirà sul palco dell’Ariston mercoledì sera: ecco tutti i dettagli.

Finalmente l’attesa è finita. Questa sera, mercoledì 4 Febbraio, Amadeus sarà al timone della prima puntata di Sanremo 2020. Il primo appuntamento sarà davvero incredibile. Non soltanto per le due vallette che, in quest’occasione, faranno il loro debutto sul palco dell’Ariston, ma anche per tutti i cantati in gara e, soprattutto, per gli ospiti. Come raccontato in diversi nostri articoli, in questi ultimi giorni, sono spuntati diversi nomi degli artisti che, per queste cinque serate, si presenteranno al Festival. A tal proposito, stando a quanto trapelato dal sito Ansa.it, sembrerebbe sia stato dato anche il nome del super ospite delle terza serata di Sanremo e, quindi, di mercoledì sera. Siete curiosi di sapere di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, il super ospite di mercoledì sera è proprio lui

Stenta a placarsi l’entusiasmo per Sanremo 2020. In attesa della prima puntata, che andrà in onda questa sera, iniziano a spuntare fuori i primi nomi degli ospiti. Ecco. A tal proposito, come dicevamo precedentemente, il sito web dell’Ansa ha svelato in anteprima il nome di chi, per la terza serata del Festival, calcherà il palco dell’Ariston. Non soltanto, quindi, Gigi D’Alessio, Tiziano Ferro ed Emma Marrone, ma anche un artista davvero speciale per la musica italiana. Perché, in effetti, il cantante in questione è una vera e propria colonna portante per il panorama musicale. Ecco, siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ebbene si. Stando a quanto riportato dal sito Ansa.it, sembrerebbe che Zucchero sarà proprio l’artista che, nel corso della serata di mercoledì, si esibirà sul palco dell’Ariston. Insomma, un vero e proprio colpo, no?

Il dramma di Rula Jebreal

Insieme a Diletta Leotta, Rula Jebreal sarà una delle dieci vallette che si presenteranno sul palco dell’Ariston nel corso della prima puntata. In quest’occasione, la giornalista italo israeliana terrà un commovente ed emozionante discorso sulla violenza sulle donne. Tematica, come raccontato in un nostro recente articolo, molto cara.