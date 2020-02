Sanremo 2020, la rivelazione di Rula Jebreal: ecco a chi donerà metà del suo cachet del Festival di Sanremo.

Partirà questa sera la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione super attesa, quella che vedrà Amadeus come conduttore e direttore artistico della kermesse canora più famosa del nostro Paese. Per le cinque prime serate dedicate alla canzone italiana, Amadeus ha scelto di farsi affiancare da ben dieci donne, due diverse per ogni serata. E, per l’appuntamento di apertura, il palco dell’Ariston si preparerà ad accogliere Diletta Leotta e Rula Jebreal. Quest’ultima, giornalista e ambasciatrice per i diritti umani, durante la conferenza del Festival di questa mattina ha rivelato un importante retroscena riguardante il suo cachet. La scrittrice israeliana dividerà il suo compenso con Nadia Murad, attivista irachena rapita e stuprata dall’Isis.

Rula Jebreal donerà la metà del suo cachet di Sanremo a Nadia Murad, 21 enne resa schiava a Mosul dai militanti dell’Isis, che hanno ucciso sei dei suoi fratelli. Riuscita a scappare prima in Iraq e poi in Germania, nel 2018 ha ricevuto, insieme a Denis Mukwege, il Premio Nobel per la Pace. Una storia da brividi, che la Jebreal ha voluto omaggiare con un gesto che ha reso noto durante la conferenza del Festival di questa mattina. La giornalista israeliana sarà una delle due vallette della primissima serata di Sanremo 2020. Mancano poche ore e l’attesa cresce sempre di più. Sul palco dell’Ariston, Rula porterà in scena un monologo contro la violenza sulle donne, una tematica per cui si batte da tanto tempo. A poche ore dall’inizio del Festival, ecco la foto postata dalla Jebreal su Instagram:

Tutto pronto, quindi, per la prima attesissima puntata del Festival di Sanremo 2020. Amadeus non vede l’ora di mostrare al pubblico tutte le sorprese preparate per la settantesima edizione della kermesse italiana più amata di sempre. E voi, seguirete la prima serata di Sanremo?