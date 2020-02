Come verrà eletto il vincitore del Festival di Sanremo 2020? Ecco tutti i dettagli sul meccanismo e la clamorosa novità apportata quest’anno.

L’attesa è finita. Questa sera, martedì 4 Febbraio, ci sarà la prima puntata di Sanremo 2020. Al timone ci sarà lui: Amadeus. Che, come raccontato in alcuni nostri articoli, non sarà affatto da solo, bensì sarà accompagnato da due donne d’eccezione: Rula Jebreal e Diletta Leotta. Il primo appuntamento, com’è giusto che sia, sarà davvero imperdibile. Non soltanto per i cantanti che si esibiranno per primi sul palco dell’Ariston, ma anche per i numerosi ospiti previsti per la puntata d’esordio. Assodato che i 20 big in gara siano davvero formidabili, avete già il vostro vincitore? Ecco, a proposito di questo, sapete il meccanismo che verrà utilizzato per eleggerlo durante l’ultima puntata di sabato 8 Febbraio? Ecco tutti i dettagli ed una clamorosa novità.

Come verrà eletto il Vincitore di Sanremo 2020? I dettagli

Per conoscere il meccanismo che verrà utilizzato per eleggere il vincitore di Sanremo 2020 è opportuno capire cosa accadrà in ciascuna delle cinque serate del Festival. Ecco tutti i dettagli:

Prima e Seconda serata del Festival: i 24 cantanti in gara non si esibiranno in un’unica gara, bensì in due appuntamenti differenti. Quindi, sia questa sera che domani sera, tutti i big avranno la possibilità di esibirsi sul palco dell’Ariston. A giudicarli in entrambe le serate vi sarà esclusivamente un giuria demoscopica, ovvero una giura composta da 300 componenti di fruitori di musica. Essi, tramite un’applicazione, potranno dare il loro voto per ciascun concorrente in gara;

tutti i cantanti in gara si esibiranno in un’unica serata sulle note di una canzone che ha fatto la storia di Sanremo. Ma non solo. Perché questa è la classica serata dei duetti. Durante la quale giudicheranno soltanto i musicisti e i coristi dell’orchestra del Festival. Alla fine della serata verrà stilata una prima classifica. In cui verranno presi in considerazione i voti di questa serata e delle altre due precedenti; Quarta Serata del Festival: i 24 Big in gara si esibiranno nuovamente e a giudicarli, questa volta, saranno soltanto i membri della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Sarà stilata una nuova classifica che, ovviamente, farà media con quella della sera prima e verrà decretato il vincitore delle Nuove Proposte;

Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, c’è una clamorosa novità. Per la prima volta in assoluto, durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo non ci sarà la giura degli esperti.

