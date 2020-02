Susanna Biondo, moglie di Fiorello: età, carriera e vita privata

Scopriamo insieme qualcosa in più su Susanna Biondo, moglie del comico Rosario Fiorello: età, carriera e vita privata della donna

Fiorello è tra i comici e personaggi televisivi più amati e seguiti del panorama televisivo Italiano. E come ogni grande personaggio ha alle spalle una forte figura femminile, quello della moglie Susanna Biondo. Donna non avvezza ai riflettori e ai social, ma che lavora nel mondo dello spettacolo! Scopriamo qualcosa in più sulla moglie del grande Fiorello.

Susanna Biondo è nata il 21 aprile del 1965 e sappiamo che ha conseguito la laurea in economia e commercio. La donna risulta essere davvero poco avvezza al mondo dello spettacolo, preferendo non esporsi ai riflettori, nonostante sia la moglie di un personaggio così in vista. Susanna è veramente molto riservata, infatti non possiede alcun profilo social. Dopo la Laurea in Economia e Commercio, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, occupandosi di doppiaggio e post-produzione. La sua storia con Fiorello è nata nel lontano 1996, quando lo Showman era in giro per le piazze Italiane, per far cantare e ballare il pubblico con il suo Karaoke. Ed è proprio in questo periodo che i due si conoscono e si innamorano, forse, complice proprio l’estraneità della donna a questo mondo così frenetico e movimentato. Dopo ben 7 anni d’amore i due decidono di convolare a nozze, nel 2003. Il matrimonio ha rispecchiato in pieno l’animo della donna, riservato ed intimo, con soli 18 invitati. Nessuna cerimonia in pompa magna quindi per la coppia, che ha optato per un rito semplice e tranquillo, come desiderato da Susanna. La donna era già madre di una bambina, Olivia, nata dal precedente matrimonio con l’imprenditore Edoardo Testi.

Dopo il matrimonio con Fiorello ha potuto provare nuovamente l’emozione di diventare madre, dando alla luce la piccola Angelica. Sappiamo che i due vivono ormai da un po’ di anni a Roma, più precisamente sul Lungotevere Flaminio, vicino ad Amadeus e Bonolis. Come vi dicevamo prima La donna non utilizza i social, e possiamo vederla solamente nelle foto scattate dell’uomo sul suo profilo instagram ufficiale.