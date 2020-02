Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Anna sconvolta in studio per colpa di Mattia

Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 4 febbraio: Gemma e Emanuele, Anna e Mattia. Ecco cosa è successo!

C’è grande curiosità nell’aria per le anticipazioni della puntata del trono over di Uomini e Donne di oggi, martedì 4 febbraio. Dopo la puntata dedicata al trono classico, infatti oggi si torna a parlare del Parterre maschile e femminile del Trono Over e, chiaramente, vedremo ancora una volta al centro dello studio Gemma Galgani. Ma non solo, dopo un’irruzione dei ballerini di Amici di Maria De Filippi ci sarà anche spazio per Anna Tedesco e Mattia, la cui frequentazione sembra non essere andata per il meglio, anzi…

Gemma e Emanuele: si intromette Antonella

Iniziamo dalla Dama di Torino che ha cominciato una nuova frequentazione con Emanuele. La novità che vedremo oggi, grazie alle anticipazione del vicolodellenews pare essere legata al fatto che Gemma si sia un po’ irrigidito davanti ad alcune dichiarazioni un po’ piccanti proprio dell’uomo. Allora, cosa è successo? Dalle anticipazioni sappiamo che Emanuele avrebbe dichiarato a Gemma di essere ancora attivo a livello intimo e in studio inizia così una discussione proprio su questo argomento. Si può solo immaginare l’imbarazzo per il povero Emanuele. Ma alla fine visto che Gemma si e così irrigidita si intromettono delle altre donne del parterre, come Antonella, che chiedono a lui di ballare. Questo ovviamente fa scattare ancora di più l’ira di Gemma alla quale si aggiunge anche la proposta di Tina Cipollari di fare il famigerato ballo del cocco. Scatta così una vera e propria gara di ballo e verranno chiamati anche i professionisti di Amici.

Anna e Mattia: la fine dell’amore

Per quanto riguarda poi un’altra coppia che ci aveva un po’ emozionato ossia Anna Tedesco e Mattia, pare che le cose non stiano andando per il meglio. Dopo che la scorsa settimana infatti i due si sono frequentati e sono usciti, sembrava che tutto fosse perfetto, ma invece Mattia e Anna seduti in mezzo allo raccontano che le cose stanno volgendo al termine.

Dalle anticipazioni sappiamo infatti che Mattia si è lamentato del fatto che Anna si è buttata tra le sue braccia durante la sfilata della settimana scorsa. Questa frase ha molto ferito Anna che dice di voler chiudere la frequentazione. Mattia dal canto suo dichiara che aveva già deciso di chiudere tutto.