Aldo, Giovanni e Giacomo, il grave lutto che li ha colpiti: è successo poche ore fa, grande perdita per il trio di comici, che è al cinema con il film ‘Odio l’estate’.

Aldo, Giovanni e Giacomo non hanno certo bisogno di presentazioni. Il trio di comici diverte il pubblico da ormai quasi trent’anni, tra teatro, tv e cinema. Indimenticabile il successo del loro primo film ‘Tre Uomini e una gamba’, che incassò circa 45 miliardi di lire, ottenendo anche la candidatura ai David di Donatello. Il trio, composto Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, ha fatto davvero innamorare il pubblico in tutti questi anni, portando avanti un sodalizio che si è stoppato solo per un breve periodo, tra il 2016 e il 2018, quando il loro undicesimo film ‘Fuga da Reuma Park’ non ottiene il successo sperato e i tre decidono di dedicarsi per un periodo a propri progetti personali. In questo periodo, però, i tre sono di nuovo insieme al cinema con ‘Odio l’estate’, film che ha segnato la loro ‘reunion’. Nelle ultime ore, purtroppo, i tre attori hanno dovuto fare i conti con un grave lutto che li ha colpiti: ecco cos’è successo.

Aldo, Giovanni e Giacomo, grave lutto: è morto il loro produttore Paolo Guerra

Aveva 70 anni Paolo Guerra, storico produttore del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che si è spento alcune ore fa a Modena, sua città natale, sconfitto da una grave malattia. L’uomo, che ha prodotto anche l’ultimo film dei tre comici, ‘Odio l’estate’, si è arreso davanti a un male breve e molto aggressivo, che non gli ha lasciato scampo. Nato appunto a Modena il 26 dicembre del 1949, era laureato in Economia e Commercio, ma si è sempre interessato di spettacolo, tanto che nel 1981 ha fondato l’agenzia ‘Agidi’, con la quale produceva e distribuiva i suoi spettacoli. Nel 1997, l’esordio come produttore cinematografico con ‘Tre Uomini e una gamba’, un successo incredibile che non l’ha più allontanato da Aldo, Giovanni e Giacomo, tanto che da lì in poi ha prodotto tutti i loro film.

Grave lutto, dunque, per i tre attori, che perdono un pezzo fondamentale della loro carriera, ma anche e soprattutto un grande amico.