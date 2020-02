In una delle sue ultime foto su Instagram, Antonella Mosetti si lascia immortalare con indosso un costume troppo piccolo che non contiene le sue forme.

Una cosa è certa: Antonella Mosetti sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in compagnia di sua figlia Asia, la giovane di ‘Non è la Rai’ continua a riscuotere un successo davvero clamoroso. Non soltanto, in diverse occasioni, è stata ospiti nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, ma anche su Instagram, Antonella è una vera e propria celebrità. Spesso e volentieri, l’ex concorrente del GF è protagonista di scatti fotografici davvero fantastici. Che, come è giusto che sia, riscuotono l’immediato successo da parte dei suoi sostenitori. Vanta di una bellezza davvero smisurata, la Mosetti. Ed è per questo motivo che, in un batter baleno, le sue foto riscuotono tale reazione. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando Antonella si lascia immortalare con indosso un costume davvero troppo piccolo. Ecco i dettagli.

Antonella Mosetti, costume troppo piccolo: poco spazio all’immaginazione

Non è assolutamente la prima volta che Antonella Mosetti è protagonista di entusiasmanti scatti fotografici. La sua photogallery social, non a caso, ne è ricchissima. Ce ne sono diversi, è vero. Eppure, tutti hanno un unico elemento in comune: sottolineare la smisurata bellezza dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché, ammettiamolo: nonostante non abbia più un’età da ragazzina, la giovane Mosetti vanta di un fascino più unico che raro. Lo testimoniano, come dicevamo precedentemente, i numerosi scatti fotografici di cui, in diverse occasione, è stata protagonista indiscussa. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, reduce da una super rilassante giornata in Spa, la bellissima mamma di Asia Nuccetelli si lascia immortalare immersa in piscina con una delizioso costume minuscolo. Siete curiosi di sapere anche voi di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo da vicino:

Davvero fantastica, vero? Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, non soltanto il costume indossato dalla splendida Antonella risulta essere troppo piccolo, ma a stento riesce a contenere le sue forme. È proprio per questo motivo, da come mostrato anche in alto, si vede davvero ‘tutto’. Ovviamente, nulla di scandaloso. Anche perché, parliamo chiaro, in suddetta fotografia, Antonella è davvero superlativa.

Antonella Mosetti, la partecipazione al Grande Fratello Vip

Correva l’anno 2017 quando Antonella Mosetti, insieme a sua figlia Asia, partecipava alla prima edizione del Grande Fratello Vip. In quest’occasione, l’ex di Non è la Rai ha avuto la possibilità non soltanto di mostrare, ancora una volta, la sua bellezza, ma anche il suo forte carattere.