Ascolti Tv mercoledì 5 febbraio 2020: dove si è piazzato il Festival di Sanremo, tutti i dati

Ascolti Tv mercoledì 5 febbraio 2020: ecco chi ha vinto la gara di ascolti durante la seconda serata del Festival di Sanremo, tutti i dati Auditel nel dettaglio.

Il Festival di Sanremo sta regalando grandi sorprese ed emozioni al pubblico da casa e soprattutto a quello in studio, che durante la serata d’esordio ha potuto vivere tanti momenti di commozione e risate, ma anche numerosi colpi di scena. Impossibile non ricordare l’esibizione di Achille Lauro, che a circa metà canzone si è improvvisamente spogliato sul palco, lasciando tutti a bocca aperta. Lacrime anche quando Tiziano Ferro ha cantato ‘Almeno Tu nell’Universo’ ed è scoppiato a piangere, riuscendo a malapena a terminare il brano. Nella seconda serata del Festival la gara è proseguita con gli altri 12 ‘Big’ in gara e l’elezione dei 4 semifinalisti del circuito ‘Nuove Proposte’. Fiorello ha esordito sul palco vestito da Maria De Filippi, il che ha stupito davvero tutti, ma soprattutto ha parlato al telefono in diretta con la moglie di Maurizio Costanzo, facendo una sorpresa ancora più grande al pubblico, che è letteralmente impazzito. Ma come saranno andati gli ascolti della seconda puntata del Festival? Scopriamo insieme tutti i dati Auditel della serata nel dettaglio.

Ascolti tv 5 febbraio 2020: com’è andato il Festival di Sanremo dopo il successo della prima serata

La prima puntata del Festival di Sanremo ha regalato grandi soddisfazioni ad Amadeus e al suo staff in termini di ascolti, perché la kermesse ha decisamente dominato su tutti gli altri programmi, arrivando addirittura a superare il 50% di share, con una media di oltre 12 milioni di telespettatori davanti al televisore ( qui potete trovare tutti i dati Auditel della prima puntata nel dettaglio). Ma come sta andando la seconda serata? Beh, è facile immaginare che il successo sarà bissato, perché il Festival è davvero una manifestazione attesissima dal pubblico italiano.

Come se la caveranno ‘Chi L’ha Visto?’, in onda su Rai Tre, e i film ‘Alien: Covenant’, ‘Salvate il soldato Ryan’, ‘Matrimonio al Sud’ e ‘Auguri per la tua morte’, in onda rispettivamente su Rai Due, Rete 4, Canale 5 e Italia Uno? Ancora qualche ora e lo scopriremo insieme!