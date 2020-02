Sanremo 2020, Francesca Barra si è scagliata contro Diletta Leotta dopo il suo monologo sulla bellezza: le parole su Instagram.

Diletta Leotta, senza alcun dubbio, è stata una delle regine indiscusse della prima serata di Sanremo 2020. Non soltanto la giovanissima conduttrice sportiva di DAZN ha incantato i milioni di telespettatori con la sua smisurata bellezza, ma anche per il commovente ed emozionante monologo che, nel corso della serata, ha lasciato tutti senza parole. Diletta è consapevole di avere dalla sua parte una bellezza davvero smisurata, certo. ‘Altrimenti, con il cavolo che sarei qui’, dice la siciliana. Eppure, così come diceva sua nonna: ‘ti può fare inciampare se non la sai portare’. Un discorso, da come si può chiaramente capire, che ha colpito tutto. Non soltanto positivamente, ovviamente. A poche ore dal monologo, Francesca Barra ha espresso chiaramente la sua opinione. Tramite un post sulla sua pagina ufficiale Instagram, infatti, la giornalista ha pubblicamente spiegato cosa ne pensa al riguardo. Ecco tutti i dettagli. Anche se, vi anticipiamo, le sue parole sono davvero dure.

Francesca Barra contro Diletta Leotta dopo il monologo a Sanremo 2020

Come dicevamo precedentemente quindi, il monologo di Diletta Leotta durante la prima serata di Sanremo 2020 non è assolutamente passato inosservato. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, anche Francesca Barra ha voluto esprimere la sua opinione al riguardo. Tramite un lungo post sulla sua pagine social ufficiale, la giornalista ed opinionista de La Repubblica delle Donne si è scagliata contro la conduttrice sportiva di DAZN. Analizzando, parola per parola, il discorso della siciliana. ‘Devi dire la verità’, inizia Francesca il suo pensiero. Ciò che, infatti, non sono affatto andato giù alla bellissima compagna di Claudio Santamaria sono le parole utilizzate dalla Leotta. Ritenendo, addirittura, il suo monologo come ‘presuntuoso’ ed un ‘finto mascheramento’. Insomma, delle parole davvero duro. Ma ecco tutti i dettagli:

Ma non è finita qui. ‘Se mi dici che le rughe non ti fanno paura, non serve, non ti credo e non basta la nonna a renderti credibile’, continua la Barra. Affermando, tra l’altro, che sono paura che anche lei stessa ha e che, soprattutto, la rendono unica.

L’invito di Diletta Leotta a Paola Ferrari

Non soltanto monologo o un labiale inconfondibile, Diletta Leotta è stata anche la protagonista di un vero e proprio invito a Paola Ferrari. In diverse occasioni, le due hanno ‘battibeccato’ sui social. In occasione del Festival di Sanremo, la conduttrice sportiva di DAZN ha deciso di deporre ‘l’ascia di guerra’. La Ferrari accetterà? Staremo a vedere!