Elodie incanta Sanremo: look trasgressivo ed abito seducente

Elodie incanta Sanremo: abito seducente e gel tra i capelli, la cantante romana non è mai stata così ammirata

Aggressiva e trasgressiva, Elodie, sul palco dell’Ariston: gel tra i capelli, abito sgargiante e tanta grinta. E’ inarrestabile. Vuole tutto e si prende tutto. Tutti, anzi. Tutti quelli presenti alla prima serata di Sanremo 2020, compresi i telespettatori a casa. Cattura lo schermo, l’attenzione, lo sguardo. E’ incantevole. La cantante romana ha portato a Sanremo una canzone scritta dal vincitore dell’edizione 2019, Mahmood e da Dardust: ‘Andromeda’. Un testo che sembra esserle stato cucito addosso. Inizia proprio così: “Dico sono una grande stro**a che non ci sa fare”. E’ la canzone che racconta di un amore sbagliato con un uomo immaturo. Un amore tossico, un amore in cui, alla fine, non vince nessuno. La canta meravigliosamente. Insomma, come detto, Elodie è incontenibile. Lo certifica il mondo social. Sì, perché è proprio da lì che arrivano in centinaia, migliaia i commenti su di lei, il suo look, la sua canzone. Elodie fa discutere, ma mette subito tutti d’accordo.

Elodie a Sanremo incanta il pubblico

Così, dopo l’apparizione sul piccolo schermo degli italiani e sul palco dell’Ariston, la cantante si sposta sui social pubblicando un post in cui promuove il suo nuovo album:

“Pronto, allora vi è piaciuta “Andromeda”? 🥰 Da stanotte sarà fuori ovunque all’interno di #ThisIsElodie. Alle ore 10 il video su YouTube 🖤⛓”. Finge di essere al telefono nella foto, con indosso ancora l’abito con cui si è presentata sul palco. E’ sorridente. Emozionata, sì, ma allo stesso tempo tranquilla e serena: è lì che mostra il suo più bel sorriso. Chi c’era dall’altra parte del telefono? Chissà, magari stava solo scherzando oppure è una posa per la foto di Instagram. Forse, però, c’era Marracash ad ascoltarla. Il rapper ormai fa coppia fissa con Elodie ed è inevitabilmente uno dei cantanti più invidiati della scena italiana.