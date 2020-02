Sanremo 2020, chi è Emma D’Aquino: età, carriera e vita privata

Sanremo 2020, chi è Emma D’Aquino, la valletta che accompagnerà questa sera Amadeus? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Dopo la formidabile prima puntata di Sanremo 2020, non ci resta che attendere il secondo appuntamento del Festival. Al timone ci sarà sempre lui Amadeus. Che, come testimoniano anche i dati auditel, si è dimostrato essere la vera e propria carta vincente della settantesima edizione. Ma non solo. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, anche questa sera il direttore artistico e conduttore sarà accompagnato da due donne davvero speciali. Dopo Diletta Leotta e Rula Jebreal, Amadeus avrà il piacere di avere al suo fianco Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Ecco. Conoscete proprio tutto di quest’ultima? Ci pensiamo noi! Passeremo in rassegna qualsiasi cosa che riguarda la sua vita. A partire, quindi, dalla sua età, carriera e vita privata.

Emma D’Aquino, chi è la valletta di questa sera di Sanremo 2020: età e carriera

Emma D’Aquino è nata a Catania il 18 luglio del 1966. Dopo aver conseguito la laurea in Scienza Politiche, Emma si dedica alla sua carriera da giornalista. Così come la sua compagna di viaggio a Sanremo 2020, anche la bella D’Aquino ‘approda’ alla Rai davvero molto giovane. Era il 1996 quando è stata una presenza fissa nel programma di Bruno Vespa ‘Porta a Porta’. Dopo aver preso parte, sempre nel ruolo di inviata, a diversi eventi importanti della cronaca italiana, nel 2003 Emma passa alla redazione del TG 1. Affrontando, anche questa volta, diversi avvenimenti di cronaca nera. A partire dall’omicidio di Sarah Scazzi. Fino al terremoto in Abruzzo.

Ma non è affatto finita qui. Perché, con il passare degli anni, Emma è stata protagonista anche di diversi programmi di intrattenimento. Nel 2016, insieme ad Alberto Matano, è stata concorrente di Ballando con le Stelle. E, nel 2017, una concorrente del game show ‘I Soliti Ignoti’.

La vita privata della giornalista: marito e figli

Nonostante una vita lavorativa super impegnativa, della vita privata di Emma D’Aquino si sa davvero molto poco. La giornalista italiano, infatti, non è per niente amante di parlare della sua privacy. Non a caso, non sappiamo se sia fidanzata, sposata o se abbia, addirittura, dei figli. Una cosa, però, è certa: è innamorata. In una sua recente intervista per ‘Un giorno da Pecora’, la giornalista ha dichiarato, infatti, di essere innamorata. Ma, purtroppo, non abbiamo altre informazioni al riguardo. Anche sul suo account social ufficiale, ad esempio, non sono pervenute informazioni al riguardo.